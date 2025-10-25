El mapa de las rentas de Miranda de Ebro, calle a calle La diferencia de rentas medias entre las zonas más ricas y las más humildes de Miranda de Ebro se dispara hasta los 9.798 euros per cápita

No es lo mismo vivir en un barrio o en otro. La relación entre la capacidad económica de las familias y el lugar en el que viven es muy profunda, y a menudo se generan enormes diferencias de renta, no sólo entre municipios, sino incluso entre barrios y calles de las propias ciudades.

18.500 Euros Miranda de Ebro cerró el ejercicio de 2023 con una renta bruta media personal de 18.500 euros, un 2,57% más que el año anterior. Por su parte, la renta bruta media por hogar de la ciduad del Ebro se situó en los 43.130 euros.

En el caso Miranda de Ebro, eso sí, las diferencias entre las zonas más ricas y más humildes no son tan pronunciadas como las observadas, por ejemplo, en Burgos capital, de acuerdo a los datos ofrecidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Atlas de Distribución de Riqueza correspondiente al ejercicio de 2023.

En el caso de Miranda, la renta bruta media por persona ascendió durante ese ejercicio hasta los 18.500 euros tras aumentar un 2,57% respecto al año anterior. Se trata de un índice inferior al registrado en el conjunto de la provincia y de Burgos captial, pero ligeramente superior a la media española (18.457 euros) y a la media de Castilla y León (18.200 euros). La renta bruta media por hogar, por su parte, ascendió hasta los 43.130 euros.

Sin embargo, un análisis más pormenorizado permite observar diferencias palpables entre los diferentes barrios de la ciudad del Ebro. Diferencias no tan elevadas como en otras ciudades, sin duda, pero significativas, que se elevan hasta los 9.798 euros per cápita entre las zonas más ricas y las más humildes.

Curiosamente, las dos secciones censales con mayor renta bruta media personal de Miranda en 2023 fueron las que engloban toda la zona situada a las afueras del casco urbano, en entornos como Suzana, Ayuelas, Orón, Montañana o Bardauri.

Ya en el propio casco urbano, destacan zonas como el entorno del parque Antonio Cabezón o los primeros números de la calle La Estación, todos ellos con rentas brutas per cápita de más de 20.000 euros.

En el lado contrario de la estadística se sitúan las zonas más humildes de la ciudad del Ebro, como el entorno de los primeros números de la calle Ciudad de Toledo (11.933 euros) o todo el Caco Viejo (13.123 euros).

