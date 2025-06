Miranda no se olvida del Mirandés en el Día del Blusa

Celia Miguel Burgos Domingo, 1 de junio 2025, 10:47 Comenta Compartir

Miranda de Ebro sigue empujando al CD Mirandés. Superada la desilusión de un empate que complica el ascenso directo del equipo jabato, la ciudad ha vivido este sábado un Día del Blusa marcado por el sol y sus tintes rojillos. Y es que al colorido de las primeras blusas desempolvadas con motivo de la fiesta sanjuanera, se sumaba el rojinegro de las camisetas de quienes ya se preparan para aupar al mirandés en el decisivo partido de este domingo.

El sueño del ascenso directo aún es matemáticamente posible y la ilusión por su consecución así ha quedado constatada en la tradicional jornada previa a las fiestas de San Juan del Monte, que ha vuelto a desbordar alegría por cada rincón de la ciudad. Los juegos populares, la multitudinaria alubiada y las verbenas se han convertido en antesala de una noche cargada de emoción futbolera. Porque este año, la fiesta sanjuanera coincide con un sueño colectivo: el del ascenso del CD Mirandés a Primera División.

La hinchada ha querido animar a coro al equipo jabato

En la calle, blusas y pañuelos han compartido protagonismo con camisetas rojinegras e incluso bengalas que marcaban el ritmo de los cánticos de la hinchada. Y es que en el epicentro del ambiente, la macrofiesta organizada por el bar La Madre ha reunido a centenares de sanjuaneros en un ambiente en el que la música también ha dejado paso, en ocasiones, al grito unánime de «¡Aúpa, Mirandés!». No han faltado clásicos como 'Esto es Anduva', coreado con entusiasmo por la multitud mientras la charanga 'Makoki El Can y su Grupo Vela' regalaba desde el ocasional escenario de la calle El Cid compases de emoción y orgullo jabato.

No cabe duda de que la ciudad vive estas últimas horas con el corazón dividido entre la fiesta y el fútbol, entre las tradiciones de siempre y la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del club. Este sábado por la noche, a las 00:00 horas, partirán desde la estación de autobuses los autocares fletados por el club rumbo a Cartagena, donde este domingo el CD Mirandés se juega el ascenso directo. No depende exclusivamente de sí mismo —necesita ganar y que no lo hagan ni Elche ni Oviedo—, pero eso no ha mermado la ilusión de la hinchada, que se agarra con optimismo a sus cábalas.

«Hemos quedado a las 10 y media para ir a los juegos populares y hemos decidido ir ya con la camiseta del mirandés», explicaba uno de los aficionados que, en unas horas, subirá al autobús con destino a Cartagena. Y es que «hoy no se duerme», apuntaba después. Lo cierto es que la ocasión lo merece, porque si algo ha demostrado Miranda es que el espíritu sanjuanero y el mirandesismo son perfectamente compatibles.

Así las cosas, la ciudad se prepara para empalmar una fiesta con otra: del Día del Blusa a Cartagonova, de las charangas a las gradas y, si los astros se alinean, de Segunda a Primera. En caso de darse el ansiado ascenso, Miranda estallará en júbilo en plena cuenta atrás hacia San Juan del Monte. Si no, quedará aún la opción del playoff. Sea como fuere, este sábado nadie parece querer pensar en otra cosa que no sea en ese grito que ya resuena desde Miranda: «Los jabatos nunca se rinden».