Miranda se prepara para una manifestación clave por su futuro ferroviario Trabajadores y sindicatos llaman a una protesta masiva para obligar a Transportes y Renfe a aclarar el futuro del Taller de Remolcado

La tensión y el movimiento social en defensa del ferrocarril en Miranda de Ebro han dado este martes un nuevo salto adelante. A menos de 24 horas de la gran manifestación convocada para el 26 de noviembre, trabajadores y sindicatos han vuelto a concentrarse en las puertas de la estación para ultimar los detalles de una protesta que califican de «determinante» para frenar el posible cierre del Taller de Remolcado de Renfe y el progresivo desmantelamiento ferroviario de la ciudad.

El ambiente en la asamblea, celebrada a primera hora de la mañana, combinaba urgencia, movilización y un notable sentimiento de unidad. «Esto ha sido un trabajo colectivo y titánico», resumían algunos representantes sindicales, visiblemente satisfechos con la implicación creciente. La recogida de firmas supera ya las dos mil adhesiones y el número de colectivos que respaldan la movilización continúa creciendo.

El inicio de la hoja de ruta

Los portavoces sindicales han detallado los últimos preparativos para la marcha de mañana: una pancarta sin siglas sindicales —«simplemente el lema: 'No al cierre del remolcado de Miranda'», puntualizaban—, el llamamiento a que empleados de Renfe y contratas acudan con las chaquetas del taller para «hacer visible quiénes somos», y la incorporación en el recorrido de una batucada que se unirá a la altura de la rotonda de la 'M' de Miranda para «meter ruido y evitar que esto parezca un funeral».

Óscar Balbás (CGT) coincidía en que la jornada marcará el inicio de una hoja de ruta que podría incluir nuevas movilizaciones y, si la situación no cambia, incluso un proceso de huelga. Todo dependerá, señalaba, de la respuesta de Renfe y del Ministerio de Transportes, así como de las conclusiones extraídas de una posterior asamblea. «Necesitamos hechos, no palabras. Y mañana es el primer paso para forzar la máquina», apuntaban.

Un clima político y social que se ensancha

A la protesta se sumarán también ferroviarios de bases de otras ciudades; una muestra del respaldo que la reivindicación mirandesa está empezando a generar en el sector. A este respecto, la reunión también ha contado con la intervención de Barahona, presidente del Comité Provincial, que repasaba las gestiones emprendidas con responsables locales, regionales y estatales desde que a finales de octubre se conoció la intención de reordenar el taller.

Ninguna de esas interlocuciones, tal y como denunciaba, habría aportado una confirmación o una aclaración sobre los planes de la empresa. «Nos estamos peleando con gigantes, pero si mañana la foto es grande, se verá que esto no es un problema de un taller: es una cuestión de ciudad», sostenía.

En ese contexto, esta misma mañana se ha hecho pública la creación de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Miranda, un espacio que agrupa a asociaciones vecinales, sindicatos ferroviarios, organizaciones políticas y entidades económicas locales. Su objetivo es articular un frente común para frenar el deterioro del sistema ferroviario en Miranda y defender su peso estratégico en el empleo, la industria, el comercio y el desarrollo urbano. La mesa, que apoya la manifestación de este martes, insiste en que las decisiones que se tomen en materia ferroviaria trascienden al sector y afectan al conjunto de la ciudad.

Una protesta que puede ser punto de inflexión

El clima previo deja claro que Miranda llega a la manifestación con el convencimiento de que «mañana empieza de verdad la hoja de ruta». Es por eso por lo que los trabajadores afrontan las próximas horas con la expectativa de que la imagen que se proyecte en las calles obligue a las administraciones a dar una respuesta clara.

«Esto no termina mañana», recordaban los portavoces antes de cerrar la asamblea. Pero sí puede empezar ahí. Una fotografía multitudinaria, insisten, sería el primer golpe sobre la mesa para dejar claro que la ciudad no está dispuesta a perder un pilar esencial de su identidad y de su futuro económico.