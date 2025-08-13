BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
Las condiciones atmosféricas no fueron muy favorables
Las condiciones atmosféricas no fueron muy favorables C.M.

Las Perseidas brillaron menos en Miranda por culpa del tiempo

La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzó su pico máximo la pasada noche del 12 al 13 de agosto, pero en Miranda de Ebro las condiciones no fueron las más favorables

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:53

La esperada lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzó su pico máximo la pasada noche del 12 al 13 de agosto y, aunque cada vez son más los aficionados a la astronomía que aprovechan la ocasión para contemplar la belleza del cielo, lo cierto es que, en Miranda de Ebro, las condiciones no fueron las más favorables.

La combinación de cielos nubosos y una Luna bastante iluminada dificultó la observación de los meteoros más débiles, dejando a los más pacientes únicamente con destellos brillantes y esporádicos. No en vano, este fenómeno puede ofrecer más de un centenar de meteoros por hora que alcanzan velocidades superiores a los 50 kilómetros por segundo, fruto del paso de la Tierra por la nube de partículas que deja el cometa Swift–Tuttle en su órbita.

Un espectáculo condicionado por el tiempo y la luz lunar

El resplandor de una Luna próxima a su fase llena de pasado 9 de agosto fue el principal enemigo de la noche al reducir la visibilidad de la mayoría de las trazas luminosas. A ello se sumó un cielo cubierto por intervalos nubosos y riesgo de tormenta, que obligó a los aficionados a la astronomía a buscar claros en el horizonte y a tener paciencia para cazar alguna 'Lágrima de San Lorenzo'

A pesar de que el momento de mayor actividad ya ha pasado, las Perseidas continuarán siendo visibles hasta finales de agosto, con un número menor de meteoros pero con mejores condiciones a partir del 16, cuando la Luna entre en cuarto menguante y su brillo deje más margen para el disfrute de este fenómeno. En noches despejadas y lejos de la contaminación lumínica, aún se podrán ver entre diez y veinte meteoros por hora, especialmente en la segunda mitad de la noche, cuando la constelación de Perseo alcanza mayor altura en el cielo.

