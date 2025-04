El presidente del CD Mirandés pregonará la llegada de San Juan del Monte

Celia Miguel Burgos Viernes, 25 de abril 2025, 12:16 Comenta Compartir

Ya lo anunciaba el presidente de la Cofradía de San Juan del Monte al inicio de su mandato y así quedaba constatado este jueves, 24 de abril, durante el acto de presentación del pregonero de la fiesta más popular. La entidad sanjuanera y el Club Deportivo Mirandés estrecharán lazos, por lo pronto, a través de la figura del pregonero de las fiestas de San Juan del Monte. No en vano, Alfredo de Miguel, el presidente del club rojillo, será el encargado de anunciar el inicio de los festejos a una plaza de España que, una vez más, se espera abarrotada.

«Me hace una particular ilusión ser el pregonero de las fiestas puesto que soy nacido en Miranda, quiero mucho a Miranda y para mí es una satisfacción», reconocía el dirigente tras agradecer «este detalle» al presidente de la Cofradía. Y es que, en esencia, a Carlos Calvo debe los honores en tanto que ni su propia Junta Directiva era conocedora de la propuesta que este jueves salía a la luz. Quedaba, por lo tanto, desvelado su «secreto mejor guardado».

Un discurso sanjuanero

Con San Juan del Monte cada vez más próximo, llega el momento de preparar su anunciación ante la sociedad. Si bien es cierto que la población más sanjuanera hace meses que marcó el 9 de junio —día grande de la fiesta—, en su particular calendario, la Cofradía no renuncia a la tradición de proclamar la festividad en honor al ermitaño desde la balconada del Ayuntamiento.

Locales y forasteros serán informados de la inminente revelación sanjuanera, repetida año tras año dese hace más de un siglo. Y en esta ocasión, Alfredo de Miguel será el encargado de pregonar el inicio de las fiestas mayores de la ciudad del Ebro. Pese a que no es «muy dado a hacer discursos», lo hará «con la mayor ilusión del mundo» y siempre preservando el foco en la fiesta: «el verdadero acontecimiento».

No desveló muchos detalles sobre el texto, pero De Miguel quiso aclarar que, independientemente de los resultados deportivos vislumbrados en torno a la festividad, «el discurso no tiene que estar condicionado porque debe ser sanjuanero». Quizá incluya algún guiño al Club que todavía hoy se encuentra en los puestos de play off —«un '¡Aúpa Mirandés!'», puntualizaba—, pero sin duda habrá que esperar hasta junio para conocer el desenlace en todos los aspectos.

En cualquier caso, el presidente del equipo jabato sí quiso incidir en el vínculo que ambas entidades forjan de manera inexorable. Y es que «tanto la Cofradía como el Mirandés son dos de las instituciones mirandesas que más calado tienen en la sociedad», razón por la cual, de acuerdo con De Miguel, «deben ir de la mano, sobre todo, por su sentido lúdico».

El alcance de su reflexión alcanzará su máximo apogeo en las fiestas de San Juan del Monte 2025. Desde que a los 18 años comenzara a disfrutar de la fiesta sanjuanera en toda su esencia, muchos han sido los «san juanes» que De Miguel ha registrado en su memoria. Y aunque nunca ha pertenecido a una cuadrilla propiamente dicha, su ilusión se mantiene intacta puesto que, como dicta la canción, San Juan del Monte, al igual que el C.D. Mirandés, «es un sentimiento que se lleva muy adentro».