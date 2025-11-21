La primera nevada del otoño despierta la ilusión en Miranda Pese a que las temperaturas han impedido que cuaje un manto estable, la ola de frío polar ha regalado una fugaz estampa blanca a la ciudad burgalesa

Celia Miguel Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

La nieve regresa a Miranda de Ebro. Tras un inicio estacional marcado por la ausencia de precipitaciones, el acusado descenso de las temperaturas de la última semana preparaba un escenario idóneo para que la estampa otoñal se transformara en un paisaje blanco que dejaba tras de sí la ilusión de un adelanto invernal.

La ciudad del Ebro amanecía con algunos coches y parques cubiertos por una fina capa de nieve, resultado de la entrada de una masa de aire ártico que, según la AEMET, desplomó la cota de nieve durante la noche del jueves. Así pues, muchos vecinos aprovechaban el amanecer para captar la imagen de una ciudad brevemente nevada.

Mientras, los más pequeños vivían el momento con la emoción de una experiencia nueva. «¡Nunca había visto nevar!», celebraba Luca a la entrada del colegio. «¡Es espectacular!», puntualizaba después, al tiempo que trataba de atrapar los copos que se desvanecían entre sus manos.

Un contacto efímero con la nieve

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la masa ártica que afecta estos días al norte peninsular ha provocado un descenso acusado de las temperaturas y de la cota de nieve, situándola en torno a los 600 metros durante la pasada noche. En Miranda, a pesar de la copiosa nevada nocturna, el termómetro no ha acompañado lo suficiente como para que cuaje.

Con una máxima prevista de 5 grados para este viernes, la nieve se ha ido deshaciendo a lo largo de una jornada donde los copos han regresado de forma intermitente. No obstante, si bien es cierto que de cara al fin de semana la AEMET prevé que continúe el frío, la posibilidad de nuevas nevadas se reduce notablemente. Todo apunta a que Miranda tendrá que seguir esperando para ver un paisaje completamente blanco este otoño.