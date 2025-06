Transportes financiará los descuentos del transporte público de Miranda

BURGOSconecta Burgos Lunes, 16 de junio 2025, 16:59 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado la lista de las 141 entidades locales, supramunicipales y comunidades autónomas, entre las que se encuentra Miranda de Ebro, a las que se ha admitido provisionalmente la solicitud para obtener las ayudas directas al transporte público para el segundo semestre de 2025.

En concreto, se ha admitido a trámite la solicitud de 13 Comunidades Autónomas y 128 municipios, diputaciones, ciudades autónomas y mancomunidades para acceder al paquete de 355 millones de euros habilitado por el Gobierno para financiar la gratuidad del transporte público a menores de 15 años, las rebajas de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales. De los 355 millones de euros activados, 235 millones de euros se destinarán a las comunidades autónomas y 120 millones de euros a las entidades locales.

Los descuentos que se barajan en esta propuesta hacen referencia a tres modalidades: Gratuidad para la población infantil hasta los 14 años (incluidos); reducción del 50% del precio de los abonos joven y títulos multiviaje joven. En este caso, cada administración definirá la horquilla de edad que se considera joven para este tipo de descuentos y, por último, rebaja de, al menos, un 40% en el resto de los abonos y títulos multiviaje. En este caso, el Ministerio financiará un 20% de los descuentos siempre y cuando las entidades locales o comunidades autónomas competentes se comprometan a financiar con sus propios presupuestos una rebaja mínima de un 20%.

Quedan excluidos de este esquema de descuentos los billetes sencillos, los de ida y vuelta y los títulos turísticos.

Alegaciones

Además de las solicitudes admitidas, el anuncio publicado este lunes, 16 de junio, recoge el listado con las solicitudes no admitidas por diferentes motivos administrativos, ya sea por incumplimiento de plazo, porque no correspondan a este procedimiento, porque no sea posible tramitarlas o porque se encuentren duplicadas respecto a otra solicitud previa válidamente registrada.

Además, se habilita un plazo de 10 días hábiles, desde mañana hasta el 30 de junio, para la presentación de alegaciones. De esta manera, los interesados no incluidos en el listado provisional de admitidos pueden subsanar los errores o defectos que hayan motivado la inadmisión, así como acreditar la presentación de la solicitud en tiempo y forma. El anuncio con los listados de las administraciones admitidas y excluidas a trámite, así como las indicaciones para realizar las alegaciones, pueden consultarse en este enlace.

Requisitos

Para ser beneficiario, las comunidades autónomas o entidades locales tendrán que cumplir los siguientes requisitos: Tener implantado en los servicios de transporte terrestre de su competencia un sistema de tarifas para títulos multiviaje y abonos, excluidos el billete de ida y vuelta y los títulos turísticos; financiar, con cargo a sus propios presupuestos, un descuento de, al menos, el 20% en el precio de los abonos y títulos multiviaje distintos de los infantiles y juveniles y las entidades locales con obligación legal de disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 que superen determinados umbrales de contaminación- deberán contar con una ZBE ya implantada de manera efectiva, o comprometerse a tenerla durante 2025.

Para considerar efectiva la implantación de la ZBE será necesario disponer de una normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal de la ZBE y su regulación; así como medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según el potencial contaminante de los vehículos.

Además, será necesario disponer de un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, y de un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente.

Asimismo, las comunidades autónomas y entidades locales tienen la obligación de «hacer llegar al usuario de los servicios de transporte información de que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible....» y de que «todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa y fácilmente visible que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, e incluirán el logotipo específico», tal y como se recoge en el artículo 14 del Real Decreto Ley 1/2025 y el punto cuarto de la resolución.