Vuelve a Miranda el concurso fotográfico que pone en valor el comercio local El certamen 'Captura, disfruta y gana' invita a vecinos y visitantes a retratar los escaparates durante las fiestas patronales del mes de septiembre

Celia Miguel Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 13:25

«El año pasado recibimos 198 fotos y este año queremos superar las 250 participaciones». Con este propósito, el concurso fotográfico 'Captura, disfruta y gana' regresa a Miranda este lunes, 1 de septiembre. Tras el éxito cosechado en la edición pasada, la fotografía volverá a ser protagonista en la ciudad del Ebro durante las fiestas de Altamira gracias a una iniciativa que, promovida por la Cámara de Comercio a través de la plataforma Disfruta Miranda, busca implicar a vecinos y visitantes en la vida social de la ciudad.

«Queremos que las fiestas se vivan también desde los escaparates y locales de la ciudad, apoyando a quienes hacen posible disfrutar Miranda cada día», subraya la organización, que enmarca la propuesta dentro del Programa de Comercio Minorista 2025, financiado con fondos europeos FEDER y el respaldo de la Secretaría de Estado de Comercio y Cámara España.

El certamen

El concurso permanecerá abierto entre el 1 y el 21 de septiembre y plantea una dinámica sencilla: los participantes deberán fotografiar los soportes publicitarios con el logotipo de Disfruta Miranda instalados en los establecimientos adheridos, siempre con la condición de ser socios de la plataforma. A este respecto, la organización subraya que las imágenes deben ser originales y de buena calidad, ya que solo aquellas en las que se identifique con claridad el emblema oficial serán consideradas válidas.

Las instantáneas podrán compartirse en redes sociales —con el hashtag #capturadisfrutaygana y mencionando tanto al local como a @disfrutamiranda—, o bien enviarse por correo electrónico o WhatsApp, siempre indicando el nombre del socio y el comercio en el que se realizó la captura. Y finalmente, entre todas las fotografías recibidas, se sortearán diez vales de 25 euros que se cargarán en el monedero virtual de los ganadores, un incentivo que solo podrá utilizarse en los comercios integrados en Disfruta Miranda.

La Cámara de Comercio insiste en que cada participante puede presentar tantas imágenes como desee, siempre que correspondan a diferentes locales o ubicaciones, con el fin de fomentar un recorrido amplio por el tejido comercial de la ciudad. A la postre, el objetivo último radica en visibilizar tanto el comercio local como la hostelería en unos días especialmente significativos para Miranda.

