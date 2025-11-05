El municipio de Burgos que acogerá un curso gratuito sobre el cultivo de trufas Lerma será la sede de las sesiones sobre truficultura impartidas entre el 24 y el 29 de noviembre

Adrián Miguel Ruiz Adrián Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:25

La trufa es una de las piezas gastronómicas que más valor aporta a la provincia. No solo crece en popularidad por todo el país, también en cuanto a producción en la geografía burgalesa. Y ahora, con la temporada de recogida de la trufa negra a la vuelta de la esquina, la gente se va preparando para poder disfrutar de este manjar.

Dentro de esa preparación entra el curso gratuito de truficultura que ofrece Cesefor, junto con el Programa de Micología de Castilla y León (Micocyl), en Lerma. Tendrá lugar concretamente en Casa Zabaco, junto al ayuntamiento de la localidad. La fecha elegida para el mismo es la última semana de este mes de noviembre, entre los días 24 y el 29, y está dirigido a todo aquel que este interesado en profundizar en el sector.

Un curso teórico con prueba práctica

Antes de entrar en materia, hay que conocer la trufa y lo que la rodea. Por eso, de lunes a viernes, entre las cuatro y ocho de la tarde, tendrán lugar una serie de sesiones teóricas que abordarán diferentes puntos a tener en cuenta para la gestión integral y sostenible de las plantaciones truferas.

Aspectos que se tratarán durante el curso: Ampliar el conocimiento sobre las trufas y hongos hipogeos, con especial atención a sus potencialidades en sistemas de producción ecológica y sostenible.

Dar a conocer los últimos avances que existen en el cultivo y la recolección de trufas.

Informar sobre las nuevas oportunidades que existen en torno a la trufa, como el trufiturismo, la creación de marcas de calidad o el desarrollo de mercados locales de proximidad.

Obtener herramientas, habilidades y conocimientos especializados para mejorar las oportunidades laborales y el emprendimiento con éxito en el ámbito rural.

Proporcionar una alternativa de cultivo para tierras marginales o de escasa rentabilidad y mostrar otros tipos de actividades productivas en entornos rurales, enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica.

Mostrar técnicas y herramientas de cultivo y recolección sostenible que permitan la conservación y mejora del recurso micológico y los ecosistemas asociados.

Dar a conocer la legislación aplicable en truficultura.

Adaptar la formación a las características productivas del sector forestal y de la trufa en particular.

Completar itinerarios formativos en el sector forestal.

Fomentar la digitalización del sector mediante la introducción de herramientas tecnológicas innovadoras.

A posteriori de estas lecciones, en la mañana del sábado 29 la lección se trasladará al campo. Allí se pondrá en práctica y se mostrará de primera mano algunas de las nociones explicadas durante los días anteriores.

Lecciones para todos

Para registrarse en este curso sobre truficultura que se celebrará en Lerma, es necesario dirigirse a la página web del Programa de Micología de Castilla y León, o Micocyl. Una vez en ella, es necesario completar el formulario de inscripción. Cuando se alcance la fecha límite para formalizar las solicitudes, se estudiará cada una de ellas y se informará a los solicitantes si han sido aceptados.

Las inscripciones están abiertas para todos los públicos y son completamente gratuitas. El plazo para apuntarse a esta actividad comenzó el lunes tres de este mes y finaliza el jueves 20.

