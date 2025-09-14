BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
Momento del espectáculo disfrutado en Salas. BC

La noche en que Salas volvió a escuchar la voz de sus Siete Infantes

La iglesia de Santa María se llenó hasta los topes en un emotivo acto con música, versos y el histórico arcón de los Infantes como protagonista

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:58

Salas de los Infantes volvió a reencontrarse el sábado 13 de septiembre con una de sus señas de identidad más universales: la Leyenda de los Siete Infantes de Lara. En este pueblo de Burgos, en el marco de los actos de conmemoración del centenario del título de ciudad, la iglesia parroquial de Santa María se convirtió en el escenario de una velada única que emocionó a vecinos y visitantes.

Bajo el título «A la luz de la leyenda», los actores Susana Hernáiz y Raúl Fernández, junto al grupo de cámara Passacaglia, ofrecieron una cuidada representación que fusionó relato, música y simbolismo. La expectación era máxima: por primera vez desde 1974, con motivo del Milenario, se expuso el arcón que guarda los restos atribuidos a las cabezas de los siete infantes, situado ante el altar mayor.

El templo se llenó hasta la última bancada, con un ambiente íntimo reforzado por la iluminación a la luz de las velas, tanto en el interior como en el exterior. La propuesta escénica sorprendió gratamente a los asistentes, que siguieron con atención los versos de la epopeya en la edición de Vicente García de Diego, interpretados con solemnidad por Hernáiz y Fernández.

El romancero juglaresco

La narración dio paso después a una versión más cercana, basada en el Romancero juglaresco recopilado por Ramón Menéndez Pidal, con seis romances que recorrieron los principales pasajes de la historia, acompañados por la música de Passacaglia. El grupo, integrado por siete intérpretes y varias voces líricas —soprano, mezzosoprano, tenor y barítono—, logró envolver al público en una atmósfera de intensidad y emoción. Los textos habían sido recopilados previamente por el salense Raúl Fernández González, lo que añadió un matiz especial de arraigo local al acto.

El cierre llegó con una prolongada ovación, tras la cual muchos asistentes se acercaron al altar para contemplar de cerca el arca legendaria e inmortalizar el momento con fotografías. Entre los presentes se encontraba el subdelegado del Gobierno, Pedro L. de la Fuente, que quiso acompañar a la corporación municipal en una jornada que quedará en la memoria colectiva de Salas como una cita histórica.

