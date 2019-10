Los nueve partidos que concurrieron en las elecciones de abril vuelven a hacerlo el 10-N Papeletas y sobres de las pasadas elecciones generales. / CC Elecciones Generales 10-N PSOE, PUM+J, Vox, Cs, PCTE, PACMA, Recortes Cero-GV-PCAS, PP y UP registran candidatura para el Congreso de los Diputados CÉSAR CEINOS Burgos Miércoles, 9 octubre 2019, 10:43

Nueve partidos han presentado su candidatura para las elecciones a Cortes Generales del 10 de noviembre. Las formaciones son las mismas que en abril: Partido Socialista, Por un Mundo más Justo (PUM+J), Vox, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano-Tierra Comunera (Recortes Cero-GV-PCAS-TC), Partido Popular y Unidas Podemos (Podemos-IU).

Todos los partidos han registrado una lista al Congreso de los Diputados y ocho de ellos, todos a excepción del PCTE, han inscrito una candidatura al Senado, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de hoy. Ahora es el turno de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Burgos, que analizará, si hubiera, las irregularidades apreciadas de oficio o denuncias de las listas y dará 48 horas para que los partidos las subsanen. Las candidaturas correctas serán proclamadas el 14 de octubre y aparecerán en el BOE del 15 de octubre.

En las papeletas de la Cámara Baja, únicamente PUM+J ha cambiado de cabeza de lista. Alejandro Represa ha recogido el testigo de Paloma Pallejo, 'número uno' en el 28-A. El resto de partidos han apostado por las mismas personas: Esther Peña lidera al PSOE, Javier Martínez a Vox, Aurora Nacarino-Brabo a Cs, Marta Villamuera al PCTE, Marta Jimeno al PACMA, Rosario Íñiguez a Recortes Cero-GV-PCAS-TC, Sandra Moneo al PP y Dolores Martín-Albo a UP.

En las candidaturas a la Cámara Alta, Vox, PUM+J, PACMA y UP han modificado a sus primeras espadas. Ana Rosa Hernando ha sustituido a Beatriz Delgado en Vox; Amador María Villar, a Alejandro Represa en PUM+J; Luis Humberto Salazar, a Noemí Pilar Cámara en PACMA y Carlos Diez Javiz, a Laura del Pozo en UP. En el resto de formaciones no hay cambios. El número uno del PSOE es Ander Gil; el de Cs, Julián Ruiz; el de Recortes Cero-GV-PCAS-TC, Domingo Hernández y el del PP, Javier Lacalle.