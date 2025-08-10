Oña hará viviendas sociales en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil La idea es recuperar ese inmueble con tres residencias tras comprobar que el municipio carece de vivienda y eso limita que se gane población

Julio César Rico Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oña va a construir viviendas para jóvenes en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil que se encuentra actualmente desocupada y su estado exige una adecuada intervención para evitar un mayor deterior. La idea del Consistorio es construir viviendas para jóvenes, personas, vulnerables o víctimas de violencia de género.

Para ello ha reservado una partida de 971.953,28 euros. El proyecto contempla una vivienda para jóvenes en la planta primera y dos viviendas, destinadas a nuevos pobladores en la segunda planta.

El inmueble se sitúa en la calle Ronda y carretera de Penches. Las actuaciones proyectadas son la mejora de envolventes térmicas de cubiertas de la edificación y la creación de nuevos espacios mediante tabiques. Además, se va a mejorar la accesibilidad del inmueble mediante la instalación de ascensores y de una rampa de acceso a la planta baja.

La edificación se encuentra en la zona norte de Oña, cerca del límite del municipio. Se trata de un inmueble que consta de tres plantas y un sótano y que cuenta con una superficie construida según el catastro de 637 metros cuadrados.La antigua casa cuartel tenía una superficie útil de 421 y con el estado reformado prácticamente llegará a los 420 metros cuadrados, de los cuales 150 están en el sótano 57 los forman la planta baja y 105 y 104, la primera y segunda planta. Estas obras están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación t Resiliencia.

En la actualidad Oña, debido a su situación, encuadrada en un valle sin demasiadas posibilidades de expansión, presenta un déficit de vivienda. La insuficiencia del mercado privado, debido al hecho de que hace años que se no construye ninguna promoción de vivienda nueva, no puede satisfacer la actual demanda.

El proyecto detalla que con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue dar respuesta a la demanda de alojamiento rural habilitando viviendas que serán destinadas de forma prioritaria a segmentos de población que son más vulnerables y que pueden actuar como palancas para generar asentamiento poblacional. Las viviendas tendrán instalaciones con tecnología de última generación, acceso a internet y domótica