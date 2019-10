Los padres de la zona de Tardajos se organizan para llevar a sus hijos al instituto mientras esperan un transporte escolar más flexible El instituto al que 'obligan' a ir a los jóvenes está a 150 metros del de su elección pero no se pueden montar en el autobús. / Antonio de Torre En enero de este año se prohibió a los jóvenes hacer uso del autobús porque no estaban matriculados en el centro de referencia | Los padres lamentan la poca flexibilidad y la limitación de elección de centro si eres un chaval del medio rural AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Domingo, 6 octubre 2019, 18:46

Los padres de algunos jóvenes de Tardajos, Tajadura, Buniel, Las Quintanillas o Villanueva de Argaño que acuden al instituto en Burgos se tienen que organizar para llevar a sus hijos hasta la capital burgalesa, ya que no pueden hacer uso del autobús escolar. Esta situación se alarga desde enero de 2019.

No es que no exista transporte escolar sino que estos jóvenes no pueden hacer uso de él por mandato de la Dirección Provincial de Educación. Así se lo hizo saber la administración el pasado mes de enero. El curso ha comenzado igual. Los padres, en función de su trabajo, se organizan para llevar en sus coches a los jóvenes desde estos pueblos hasta el instituto en Burgos.

Lo que se alegó desde la Dirección Provincial de Educación es que el autobús escolar solo transporta a los jóvenes que estén matriculados en el instituto que les corresponde, que es el IES Camino de Santiago, el de referencia para esa zona de la provincia. En cambio, estos chavales que no pueden usar el autobús, están matriculados en el IES Conde Diego Porcelos. Un centro que está situado enfrente del Camino de Santiago, escasos 150 metros separan los dos institutos.

Así desde enero de este año

Los padres no lograron el curso pasado que se hiciera una excepción y así continúan. Ante esta situación, los progenitores se unieron en una plataforma provincial para buscar soluciones al problema. La plataforma ha recogido firmas y el pasado mes de agosto se presentaron en la Dirección Provincial de Educación de Burgos. Desde aquí la petición fue remitida a la Consejería de Educación y siguen esperando la respuesta. Mientras tanto, los jóvenes siguen sin poder hacer uso del transporte escolar que sí llega a sus pueblos y son los padres los que les llevan a Burgos al instituto.

El objetivo de esta plataforma es que, de forma indirecta, no se 'obligue' a los adolescentes de los pueblos cercanos a Burgos o a otras poblaciones grandes con variada oferta educativa, a acudir a un centro determinado.

Cuando estalló la polémica, en el mes de enero, cuando se les suprimió el servicio de transporte escolar que sí habían venido utilizando, los padres explicaron que si llevaban a sus hijos a otro instituto diferente del Camino de Santiago era por «la escasa oferta educativa de este centro». Consideran que esto es perjudicial y discriminatorio para los jóvenes del mundo rural. Así lo explicaba Cristina Prieto, madre de dos alumnos de Tardajos afectados.

Las propuestas de esta plataforma giran sobre la idea de que se cambie el instituto asignado por otro con mayor oferta educativa. Igualmente, también se quiere lograr que se creen rutas escolares. «En Burgos hay tres o cuatro puntos que están cerca de las zonas de institutos. Pediríamos que el bus pare en ese punto para que el joven vaya al centro que queira. Así, los chavales de los pueblos, tendrían la misma igualdad para elegir qué estudiar», explicaba en su momento Cristina.

Aprovechar recursos

Lo que se sigue reivindicando es que, en ese autobús que pasa por estos pueblos, hay plazas libres y se deje subir a los chavales que van a uno y otro centro, separados por 150 metros, con el argumento de aprovechar los recursos que llegan al medio rural, como señala Laura Puente, alcaldesa del municipio y diputada provincial.

Se ha pensado en el transporte a la demanda, programa que inició la Junta de Castilla y León en 2004, pero cuando los vecinos de la zona han preguntando por ello se les ha dicho que por allí no estaba funcionando.