Las plataformas afectadas por el corredor Central exigen el cambio entre Burgos y Vitoria

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de febrero 2025, 12:59 Comenta Compartir

Las plataformas afectadas en el trazado del Corredor Central ferroviario defendieron que este trazado sea incorporado a la línea Burgos-Vitoria para conectar con la 'Y' vasca, ya que entienden que de no hacerlo su coste se «triplicará», por lo que defendieron la necesidad de rehabilitar el eje directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos.

En un comunicado, denunciaron el «abandono y la desaparición» de la reivindicación de esta infraestructura por la totalidad de partidos políticos, a los que acusan de actuar «de espaldas a la sociedad y al sector económico». «Hoy, las prisas de este Gobierno por cerrar el apoyo prestado del País Vasco pueden derivar en dilapidar un corredor ferroviario directo desde Madrid a Europa que en nada beneficia a los españoles», señalan desde las organizaciones.

Asimismo, aseguraron que existen grandes «diferencias técnicas, económicas, de planificación y de visión de futuro» entre el Corredor Central y las de otros corredores peninsulares. «Porque si Europa exige uso mixto y ancho Europeo para dar una continuidad de las prestaciones en todas las vías ferroviarias europeas y ofrecer así un espacio único «¿por qué se va a aplicar sólo hasta Vitoria y no hasta Burgos?», se preguntan las plataformas.

Tampoco entienden que la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León no hagan más presión ante el Gobierno central, ni que este último no tenga en cuenta las exigencias europeas «que no hablan de alta velocidad y sí de uso mixto en los corredores europeos».