El PSOE repite candidaturas de cara a las elecciones generales El PSOE ha sido el primero en formalizar su candidatura. / GIT La candidatura al Congreso vuelve a estar encabezada por Esther Peña, mientras que la del Senado está liderada por Ander Gil | Los socialistas confían en que el hartazgo ciudadano no se traduzca en abstención GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Miércoles, 2 octubre 2019, 12:10

Una suerte de déjà vu. El PSOE ha formalziado hoy sus candidaturas al Senado y el Congreso de cara a las próximas elecciones generales. Unas candidaturas que no han variado ni un ápice respecto a las planteadas para los comicios del pasado mes de mayo.

En este sentido, los socialistas han decidido repetir la fórmula que les llevó a obtener un resultado histórico hace apenas unos meses. De esta forma, la candidatura para el Congreso estará encabezada por la secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña. Junto a ella vuelven a aparecer nombres como los de Agsutín Zamarrón, Dolores Villacorta e Ildefonso Sanz, así como los de José Luis Aragón, Fámita Gutiérrez y Octavio Granado, que parten como suplentes.

Con dos diputados y tres senadores, el PSOE obtuvo en abril el mejor resultado de su historia en Burgos

Por su parte, la candidatura al Senado está formada por Ander Gil, Mar Arnáiz y Salvador Sierra, mientrasque Pedro Luis Alonso, Mar Alcalde, Ignacio Grajal, Blanca Merino, María Jesús Ruiz y Gerardo Triana aparecen como suplentes.

Según ha señalado Peña momentos antes de formnalziar las candidaturas en la Junta Electoral, el objetivo de los socialistas pasa por «apuntalar los resultados» obtenidos en abril y «reforzar la confianza» de los burgaleses para «conseguir que este país tenga por fin un Gobierno progresista».

Para ello, Peña ha hecho un llamamiento a aquellos ciudadanos que se sienten «huérfanos de partido» tras haber apoyado a formaciones como Ciudadanos, que «se han dedicado a apuntalar los gobierno del PP». Asimismo, la secretaria general ha hecho hincapié en que el PSOE es «el único» partido capaz de garantizar la estabilidad frente a las «luchas entre PP y Ciudadanos, las luchas entre Podemos y Errejón y las luchas entre el independentismo y el sentido común».

La foto en la Junta Electoral ha rtenido a los mismos protagonistas. / GIT

A este respecto, Peña ha asegurado estar «convencida» de que el hartazgo de los burgaleses tras «cinco años» de inestabilidad política no se traducirá en un alto índice de abstención, sino todo lo contrario. «En este país nos hemos pasado demasiados años sin votar» y «estoy convencida de que los burgaleses van a ir a las urnas» el próximo 10 de noviembre, ha señalado.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, quien ha subrayado que los socialistas «nunca van con temor a unas elecciones». «Los socialistas no queríamos ir a estas elecciones porque ya ganamos el partido en la cancha. No necesitábamos ni una prórroga ni repetir el partido». No obstante, esta nueva convocatoria es «una buena oportunidad para decirles alto y claro a aquellos que no han entendido el resultado de las eleciones, que son aquellos que sin tener una alternativa se han dedicado a bloquear, que este país tiene que acabar con estos cinco años de inestabilidad», ha zanjado Gil.