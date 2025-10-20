BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre
Imagen de archivo de una depuradora de un pueblo de Burgos. Ical

Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua

Para toda la comunidad, la empresa Somacyl va a invertir 521.861,44 euros en unos trabajos que tendrán un año de duración

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:18

La Junta de Castilla y León va a analizar un total de 19 estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Burgos, algunas de ellas de manera trimestral y otras mensualmente, gestionadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Los pueblos de la provincia que van a ver actuaciones en sus depuradoras son La Puebla de Arganzón, Pancorbo, Roa de Duero, Oña, Melgar de Fernamental, Arcos de la Llana, Cornejo de Sotoscueva, Quintanilla del Rebollar, Quisicedo, Barcenillas, Pradoluengo, Caleruega, Trespaderne, Cardeñajimeno, Peñaranda de Duero, Torresandino, Villariezo, Ibeas de Juarros y Orbaneja Riopico.

El objetivo es recoger y analizar muestras de lixiviados y aguas superficiales en los depósitos controlados de residuos, con el fin de adelantarse a posibles afecciones que puedan producirse en las aguas subterráneas debido al vertido de residuos.

Trabajos a realizar

Los trabajos que se van a realizar consisten en la medición del caudal de entrada y en la toma de muestras de las aguas residuales, así como de la mezcla biológica en los casos indicados de cada depuradora. También se van a tomar muestras en las instalaciones de agua potable, y se tomarán muestras de la balsa de lixiviados y de concentrados. Con ello se va a elaborar un acta de toma de muestras y la posterior analítica de control.

Las empresas que quieran presentarse al concurso lo pueden hacer hasta el día 29 de octubre de 2025 a las 14:00 horas, dado que la Junta ha ampliado el plazo de presentación de las ofertas por una modificación en las condiciones de los precios que había establecido en un primer momento.

