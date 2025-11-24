Red Eléctrica autorizada a construir la subestación Fuentebureba que alimentará al AVE entre Burgos y Vitoria Esta instalación es necesaria para suministrar energía al nuevo corredor ferroviario que ya se construye entre Pancorbo y Ameyugo

J. A. / ICAL Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:49

Red Eléctrica de España ha recibido autorización paran la construcción de la nueva subestación Fuentebureba 400 kV y la línea de entrada y salida por su utilidad pública ya que servirá para alimentar a la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria, que ya ejecuta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entre Pancorbo y Ameyugo.

En el estudio informativo de la línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, que tendrá una longitud de 93 kilómetros, ya se recogía que el suministro eléctrico se efectuaría desde una futura subestación de transporte, contigua a la subestación de tracción, a través de dos alimentaciones bifásicas de 400 kV.

Actualmente, la línea Burgos-Vitoria encuentra en fase de ejecución en su tramo Pancorbo-Ameyugo (391 millones de euros y 8,4 kilómetros), mientras Adif sigue trabajando en el proyecto del resto de tramos, que espera tener terminados en el tercer trimestre de 2026. De esta forma, calcula que, una vez finalizada y junto con la 'Y vasca', se podrían alcanzar los 5,5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-País Vasco.

La nueva línea forma parte de la red básica del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), por lo que se trata, junto con la 'Y vasca', de una infraestructura necesaria para enlazar las redes ferroviarias española y portuguesa con la francesa y, a través de ésta, con el resto de Europa.