Regresa el festival rural de Burgos gratuito, diurno e integrador

El sábado 30 de agosto comienza en la localidad burgalesa de Valdorros la 15ª edición del festival Valdorrock, uno de los pioneros en poner Heavy Metal de forma gratuita en el medio rural. Lo hará, conservando el formato gratuito, diurno, integrador y multidisciplinar, que lo caracteriza y una vez más con la incorporación de artistas de calado internacional.

A las 13:00 horas se inaugurará el Mercado Tradicional, que contará con puestos de artesanía, productos ecológicos y propuestas locales. También se abrirá la barra oficial del festival y se iniciarán los primeros juegos y talleres colaborativos de carácter tradicional. Todo ello estará acompañado por las pinchadas musicales de Vive Metal & La Puerta del Gehena, Heavy Metal Radio, que animarán el ambiente durante toda la jornada.

A las 13:30 horas dará comienzo la música en directo con Heavy Rock History, una banda formada por reconocidos músicos burgaleses que ofrecerá un recorrido didáctico y vibrante por la historia del Heavy Rock, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Desde la comarca del Arlanza, concretamente desde Lerma, llegará a las 17:00 horas ASCUA, una joven banda que en 2024 publicó su segundo trabajo de estudio, 'Somos'. Fieles a su estilo, fusionan punk, hardcore y metal con una potente combinación de voces agresivas y líneas melódicas, acompañadas de letras con un marcado carácter reivindicativo. Un trabajo que ya han llevado a distintos escenarios y provincias de Castilla y León.

El espíritu más auténtico de los años 80 llegará con los vitorianos Sinner Rager, banda nacida en 2024 e inspirada en las grandes leyendas del heavy metal clásico. Su primer trabajo de estudio, 'Powerstrike', es un auténtico viaje al pasado, evocando la era dorada del género dominada por bandas como Judas Priest, Saxon, Queensrÿche o Crimson Glory. Una propuesta que hará las delicias de los nostálgicos y amantes del sonido más puro del heavy metal.

En su 40º aniversario, recibiremos a los aragoneses T4KO, una de las bandas más emblemáticas del rock en España. Originarios de Ejea de los Caballeros y en activo desde 1984, se han consolidado como referentes del rock urbano nacional gracias a su potente directo, letras comprometidas y un sonido que combina la fuerza del rock con melodías cargadas de emoción. Esta gira conmemorativa, que está recorriendo escenarios de todo el país, celebra cuatro décadas de trayectoria y demuestra que TAKO sigue más vivo que nunca.

Presencia internacional

La presencia internacional, corre a cargo de la banda alemana The New Roses, una de las bandas más potentes del hard rock europeo actual, llegarán desde Alemania en exclusiva a Valdorrock. Su propuesta combina el espíritu del rock clásico americano con una energía arrolladora y una identidad propia que los ha llevado a triunfar en escenarios de toda Europa. Su estilo bebe de influencias como Guns N' Roses, AC/DC o Aerosmith, pero con una frescura contemporánea que los hace inconfundibles. El gran salto internacional llegó cuando su canción 'Without a Trace' fue incluida en la banda sonora de la exitosa serie estadounidense 'Sons of Anarchy'.

Desde su debut en 2013, han publicado varios álbumes de estudio, actuado en los principales festivales europeos y compartido escenario con leyendas como Kiss, Scorpions, ZZ Top o Black Stone Cherry. Su directo, contundente y vibrante, junto a canciones cargadas de estribillos memorables, los ha consolidado como un referente indiscutible del hard rock europeo contemporáneo.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y promover un evento lo más sostenible posible, Valdorrock ofrece servicio de autobús desde Burgos. La salida será a las 12:30 horas desde Plaza España y el regreso a las 00:00 horas. Los tiques pueden adquirirse por 10 euros, llamando al teléfono 647 555 574.