Más de 200 profesionales de hostelería participan en la Gran Premier de Ribera

Susana Gutiérrez Burgos Miércoles, 5 de marzo 2025, 13:25

Más de 200 profesionales de la hostelería, restauración y distribución han participado en la II edición de la Gran Premier de Ribera del Duero, que se ha convertido en un evento vinícola de referencia. En la cita desarrollado esta semana tuvieron la oportunidad de conocer en primicia las nuevas propuestas de las bodegas de la Denominación de Origen disfrutando de un recorrido exclusivo por la diversidad y riqueza de los vinos de Ribera del Duero.

El VP Plaza España Design de Madrid fue el escenario elegido para esta gran cita, que arrancó con una cata exclusiva dirigida por Silvia García Guijarro, Head Sommelier del Mandarin Oriental Hotel Group, junto a Alberto Tobes, responsable de viticultura y enología de la D.O. Durante esta sesión guiada, los más de 60 asistentes descubrieron 15 referencias cuidadosamente seleccionadas en una cata a ciegas, reflejo de la diversidad, excelencia, saber hacer y pasión que caracterizan a los vinos de la D.O. Ribera del Duero. Los participantes de la cata mostraron al final de esta su fascinación por la gran diversidad y altísima calidad de todos los vinos catados, expresando su deseo por seguir conociendo más referencias únicas de la D.O.

Los profesionales tuvieron, además, la oportunidad de sumergirse en un túnel de vinos abierto durante toda la jornada. En este espacio, pudieron degustar una cuidada selección de más de 60 tintos y blancos, apreciando las distintas expresiones y matices que ofrecen las bodegas de la D.O. Ribera del Duero.

«La Gran Premier de Ribera del Duero se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para la presentación de algunas de nuestras nuevas propuestas y para descubrir la evolución que está experimentando nuestra región vitivinícola», ha destacado el presidente de Ribera del Duero, Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.