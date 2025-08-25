693.000 euros para remoderlar el teatro de la Casa de Cultura de Aranda La población arandina podrá disfrutar de las nuevas instalaciones a partir de primeros del año 2026. La actuación incluye la remodelación de la caja del escenario y las cabinas de sonido

Julio César Rico Burgos Lunes, 25 de agosto 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aranda de Duero tiene previsto remodelar y equipar el escenario y la cabina técnica del auditorio de la Casa de Cultura, para lo cual ha reservado una partida económica de 693.866,52 euros y un plazo de ejecución de las obras cuatro meses.

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diferentes obras de adecuación del auditorio. Actualmente se encuentran en uso, pero es necesario realizar el replanteo del espacio escénico para adecuarlo a la normativa y a las nuevas técnicas interpretativas.

Además, el Ayuntamiento de Aranda estima que es necesario un equipamiento adecuado para su uso. Entre estas mejoras se incluye la adecuación de la cabina técnica para mejorar su funcionamiento y proveer de comodidades al equipo técnico, a los intérpretes y al público.

En concreto, la caja escénica se va a ampliar en su boca hasta 11 metros de anchura. La altura no permite modificación al estar formada por una estructura de hormigón. Va a instalarse también un telón cortafuegos, como obliga la ley, a lo que se suma un elemento de rociado de agua, en el proscenio, los sistemas de eliminación de humo y el desmonte de las galerías metálicas y falsos techos de escayola para conseguir la mayor altura posible.

Se va a proteger la nueva pasarela mediante barandillas características a las existentes de 90 centímetros de altura y la puerta de acceso a la galería. Desde la terraza de la primera planta será con barras antipánico.

Por lo que respecta al peine escénico, que es la estructura del escenario que permite instalar y mover de un modo más cómodo los fondos, las escenografías y las máquinas de escena colgadas, su diseño va a garantizar que los diferentes sistemas se que se utilizan de forma habitual se manejen con sistemas motorizados.

Para ello se requiere la instalación de una parrilla principal y una secundaria sobre la que son fijadas a la línea de embocadura. Por lo que respecta al suelo del escenario se va a retirar el actual y se va a ejecutar otro nuevo sobre rastrel con un tablero nuevo pintado en negro mate.

Ya que no es posible una insonorización absoluta del espacio escénico, al menos se plantea ejecutar un adosado acústico en paredes y techo que mejore el aislamiento de los ruidos del exterior. Por lo que se refiere al foso del sótano se propone destinarlo a usos relacionados con la actividad escénica.