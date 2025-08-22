Aranda ya conoce las fechas y artistas para celebrar su VIII Fiesta de la Vendimia En la plaza Mayor se instalarán trece casetas donde bodegas de la zona de calidad servirán sus vinos del 3 al 6 de septiembre

Santiago Auserón y Cepeda se convertirán en los platos fuertes de la Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, que se celebrará en Aranda del 3 al 6 de septiembre. Una cita que marida el vino con la música, la tradición y el talento local e internacional y que congrega a miles de asistente para celebrar el comienzo de la cosecha de uva de calidad. La programación está organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el Ayuntamiento de Aranda.

El día fuerte será el sábado 6 de septiembre, con una programación que se prolongará desde mediodía a altar horas de la noche. Dará comienzo a las 12:20h con la entrada del Grupo Tradiciones del Duero en la plaza Mayor, que abrirá paso al acto institucional y al tradicional pisado de la uva.

Luego, sobre las 13:45h, tomará el relevo con la actuación del grupo Amparanoia, que animará la plaza Mayor con su energía mestiza hasta las 15:05h. La programación de tarde se reanudará a las 19:00h en la plaza de la Constitución, donde el artista Jean Philippe Kikolas ofrecerá su espectáculo de circo-teatro «Sin remite», una propuesta visual, poética y llena de humor para todos los públicos. Más tarde, a las 19:45h el cómico y cantante Riki López tomará la plaza del Trigo con su show de humor, monólogos y canciones.

Ya entrada la noche, a las 21h, la plaza Mayor acogerá la actuación del grupo de versiones, Flying Cactus, que ofrecerá un repertorio de clásicos del rock and roll en directo. A las 22:45h, el conocido cantante y compositor Santiago Auserón desatará emociones con su concierto. Finalmente, la jornada se cerrará con una gran sesión musical a cargo de Los40 DJ Sessions de la mano de David Álvarez, que arrancará a las 00:45h y se extenderá hasta las 02:15h, poniendo el broche final perfecto a una edición que, una vez más, celebra la pasión, la identidad, la excelencia vinícola y la calidad de Ribera del Duero.

Además, en la plaza Mayor se instalarán trece casetas que representarán a algunas de las bodegas de la región.

Viernes

El viernes será una jornada especialmente animada, con la música como gran protagonista. A las 20:00h, la Plaza Mayor acogerá la actuación de Cristina Len, ganadora del concurso Talento Ribera, que abrirá la noche con su propuesta artística. A las 21:40h tendrá lugar el pistoletazo de salida, que incluirá la entrega del Premio Herencia Ribera y la entrega de premios del Concurso de Fotografía.

Como colofón a la jornada, el cantante Cepeda actuará a las 22:15h, seguido de una sesión nocturna con el DJ Óscar Mina (de 00:15h a 01:30h), que pondrá ritmo a la madrugada.

La programación dará comienzo el miércoles, 3 de septiembre, con una actividad de carácter solidario: la cata multitudinaria, que tendrá lugar de 20:00h a 21:00h en la plaza del Trigo. Esta cita permitirá a los asistentes disfrutar de una degustación de los ocho vinos ganadores de los Premios Envero, por una aportación de diez euros cuya recaudación irá destinada a la Asociación Red Solidaria Ribera.

El jueves 4, la propuesta se vuelve más exclusiva con la cata premium, prevista a las 20:00h en la Cultural Caja Burgos. Esta cata reunirá a una selección de vinos singulares, aclamados, valorados y mejor puntuados por prescriptores nacionales e internacionales de reconocido prestigio, impartida por el sumiller Diego González, nombrado Mejor Sumiller de España 2025.

Peña Tierra Arana, 5 y 6 de septiembre

En paralelo a la Gran Fiesta de la Vendimia, la Peña Tierra Aranda celebrará su propia serie de eventos culturales y sociales, comenzando el viernes, 5 de septiembre, en la plaza del Trigo. Este itinerario complementa a la perfección las actividades programadas para la VIII Gran Fiesta de la Vendimia, enriqueciendo la experiencia cultural en Aranda de Duero.

Además, algunas de estas actividades tendrán un carácter solidario, destinándose toda la recaudación a la Cruz Roja de Aranda de Duero, con la colaboración del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero. Entre ellas destacan las que se celebrarán el sábado en la Plaza del Trigo: la Talanquera Popular Solidaria (13:30 horas) y la Tradicional Merienda del Chicharro (19:00 horas).

La Gran Fiesta de la Vendimia vuelve a colocar al vino en el centro de la experiencia, con la instalación de trece casetas de bodegas en la plaza Mayor, donde el público podrá degustar y adquirir referencias de algunas de las marcas representativas de la DO Ribera del Duero. «La Gran Fiesta de la Vendimia no es solo una celebración del vino, es un reconocimiento al alma de nuestra tierra y a todos los que, generación tras generación, han hecho de Ribera del Duero un referente vitivinícola a nivel mundial», ha destacado el presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual.

Asimismo, agregó que «esta edición, más ambiciosa que nunca, refleja el compromiso de nuestra denominación con la cultura, la tradición y el desarrollo de nuestra comunidad. Durante estos días, Aranda de Duero se convierte en el punto de encuentro entre bodegueros, viticultores, visitantes y amantes del vino, en un entorno donde la emoción, el talento y el esfuerzo colectivo se funden en una experiencia inolvidable», ha concluido Pascual.