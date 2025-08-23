Aranda declara dos días de luto en homenaje al joven ciclista muerto Además, el Consistorio asegura que familiares y compañeros del deportista contarán con atención psicológica y este domingo 24 se guardará un minuto de silencio en homenaje al joven deportista

BURGOSconecta Burgos Sábado, 23 de agosto 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha decretado dos días de luto oficial, que comienzan desde las 20:00 horas de hoy, sábado 23 de agosto hasta el lunes, en homenaje al joven de 17 años fallecido en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero.

Mañana, domingo 24 de agosto a las 10.30 horas en la Plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero se guardará un minuto de silencio en homenaje a este joven ciclista, coincidiendo con la ubicación de la meta de la tercera etapa, y final de la IX Edición de la Vuelta a la Ribera del Duero.

El fatídico accidente ha ocurrido a las 12:12 horas de la mañana del 23 de agosto, a su paso por el Amogable ubicado en el municipio de Navaleno. Tras una caída múltiple con mas de veinte heridos, entre los 113 corredores que tomaban la salida, 18 han sido evacuados, entre ellos 3 heridos graves. Desgraciadamente uno de los jóvenes ha fallecido.

Atención psicológica

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha mostrado sus condolencias a sus padres, familiares, amigos, compañeros de equipo, y a todos los ciclistas y equipos participantes, poniéndose a su disposición para todo aquello que puedan necesitar.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Soria «Santa Bárbara», quedando dos ciclistas hospitalizados. Queda a la espera de practicar la autopsia a la víctima del trágico accidente. Mientrás, los familiares se trasladan desde su ciudad de origen y a su llegada serán recibidos por el Alcalde en Funciones, Juan Manuel Martín Abad y Belén Esteban Sánchez, Concejala del área de Deportes que contarán con la ayuda de psicólogos de la Cruz Roja de Soria.

También tendrán atención psicológica los compañeros de equipo del joven ciclista, que se encuentran alojados en un establecimiento hostelero de la Ribera del Duero.

Temas

Accidentes

Ciclismo

Sucesos

Homenaje