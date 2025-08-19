BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Público asistente a la 28 edición de Sonorama.
Público asistente a la 28 edición de Sonorama. Sonorama

29 instrumentos firmados por artistas: así es la subasta solidaria del Sonorama con los afectados por la DANA

El lote incluye 29 instrumentos musicales, guitarras y ukeleles, firmados por artistas y bandas como Arde Bogotá, Rozalén, Dani Martín, Zahara, Ginebras, Surpersubmarina, Leiva o Dani Fernández

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 17:25

Sonorama Ribera pone en marcha hoy una subasta solidaria bajo el lema 'Contigo suena mejor', con la que busca recaudar dinero para las personas afectadas por el devastador paso de la DANA. La subasta incluye un lote de instrumentos musicales firmados por diferentes artistas y bandas, y todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales del 29 de octubre.

El lote incluye 29 instrumentos musicales, guitarras y ukeleles, firmados por artistas y bandas como Arde Bogotá, Rozalén, Dani Martín, Zahara, Ginebras, Surpersubmarina, Leiva, Dani Fernández, Fermín Muguruza, y muchos más que se han sumado generosamente a esta iniciativa del festival de Aranda.

Participar

Para participar sólo es necesario entrar en el siguiente enlace www.sonoramaribera.com/subasta/ y pujar por el instrumento deseado. Cada subasta comienza en 150 euros.

En otoño de 2024, la meteorología extrema en distintas zonas de España desató una gran tragedia, con familias que perdieron sus hogares, negocios y bienes materiales, y comarcas severamente dañadas.

Sonorama Ribera, festival con un fuerte compromiso social y perfil solidario, ha colaborado durante los pasados meses con diversas iniciativas para ayudar a las personas afectadas. «Este año, vosotros sois el alma de Sonorama Ribera. Queremos que sintáis que no estáis solos», señaló el director del festival, Javier Ajenjo, proclamando así a las personas afectadas como cabezas de cartel de la 28 edición.

Te puede interesar

