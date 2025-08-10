BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La vigésimo octava edición del Sonorama Ribera llegó a su fin con un show de drones. Sonorama

Un recuerdo y un reencuentro: Sonorama Ribera cierra una nueva edición

La 28ª edición del certamen concluyó por todo lo alto de forma emotiva

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:54

La vigésimo octava edición de Sonorama Ribera quedará grabada como una de las más intensas, épicas y emotivas de su historia. Por muchas razones. Y con un nombre que brillará para siempre: Andrés Martín Garrido, «Tara». Pilar humano y emocional del festival, su partida prematura no ha impedido que estuviera presente en cada momento de esta edición. Porque él era, y seguirá siendo, el alma de Sonorama.

La noche del sábado 9 de agosto quedará en el recuerdo gracias a un espectacular espectáculo de drones sobre el cielo de Aranda de Duero: unas alas abrazando el nombre de Tara, una gran bandera palestina, un símbolo de paz y un emotivo agradecimiento del festival a su público. Los drones, además, anunciaron la esperada llegada de Arde Bogotá, que presentó su aclamado show Eclipse en un concierto que muchos ya califican como el más impresionante y multitudinario de la historia del evento.

Desde la mañana, los escenarios urbanos anticipaban lo que vendría. En la Plaza del Trigo–Vibra Mahou, Besmaya y Alcalá Norte sorprendieron con conciertos no anunciados, dando el pistoletazo de salida a una jornada cargada de intensidad.

Por la tarde, el recinto principal acogió actuaciones memorables: Iñigo Quintero, Carlos Sadness, Duncan Dhu y Amaia —con su carisma único y una voz llena de sensibilidad— conquistaron al público. La noche se cerró con la energía de La La Love You, Dorian, Don Patricio, Delaporte y Ley DJ, en una cuarta jornada que reunió a más de 42.000 personas en el recinto.

28 años haciendo historia

Sonorama Ribera cierra su 28ª edición con un rotundo éxito: 200.000 personas han vivido en primera persona un festival que se confirma como el más auténtico y extraordinario de España. La asistencia masiva y el arrollador recibimiento de todas las propuestas en los escenarios urbanos de Aranda de Duero, con la Plaza del Trigo–Vibra Mahou como epicentro del talento emergente, han vuelto a demostrar el alma única de este evento.

El recién estrenado escenario Big Bang del CERN, que fusiona ciencia y cultura, debutó con una acogida espectacular, ampliando el horizonte del festival y acercando la divulgación científica al público. El escenario Charco, fiel a su espíritu, volvió a ser un oasis de música mestiza que conquista corazones año tras año.

En el recinto principal, la energía fue constante: servicios impecables, un público entregado y un ambiente vibrante en cada jornada. El nuevo Glo Music Hall brilló como trampolín para artistas emergentes, confirmando la apuesta del festival por la diversidad musical y el descubrimiento de nuevos talentos.

Para Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera, esta edición ha cumplido con creces su objetivo: emocionar, sorprender y unir. «Ojalá que toda la gente que ha venido a Aranda estos días se haya marchado feliz, disfrutando del lechazo, del vino de Ribera del Duero, y llevándose a casa una banda que no conocía y que ahora es su favorita», expresó. También quiso agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible este éxito: fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Local, servicios médicos, hostelería y profesionales de la comunicación, «la voz del festival». Pero, sobre todo, al público, al que considera el «gran tesoro». «Gracias por vuestra entrega, lealtad, implicación y ejemplo de respeto y convivencia. Sois nuestros mejores embajadores», afirmó.

Con la promesa de volver a sorprender, Sonorama Ribera 2025 se despide dejando una huella imborrable y con la mirada ya puesta en la próxima edición, reafirmando a Aranda de Duero como un punto de encuentro único entre música, cultura, solidaridad y amistad.

