151.000 euros para dotar a Aranda de nuevos contadores de agua de consumo

El Servicio Municipal de Aguas de Aranda de Duero va a proceder a la contratación del suministro de contadores de agua fría que este utiliza para el control de consumos de los abonados y de otros consumos. Los que va a adquirir el Ayuntamiento de Aranda deberán ser electrónicos y contarán con una autonomía mínima de la batería de 12 años. El presupuesto base de licitación es de 151.426 euros para dos años.

En la actualidad, el Consistorio dispone de un amplio parque de contadores para los abonados del Servicio, empleados en la facturación de volúmenes de agua, y es necesario que los contadores funcionen correctamente para evitar errores de medida. Esta situación supone que un cierto porcentaje del parque existente tenga que ser sustituido periódicamente.

Cubiertos en casos de emergencia

El Ayuntamiento de Aranda ha determinado que «es necesario disponer de aparatos de medida de cada diámetro en acopio» para suministro de emergencia por si surge la avería de alguno de los contadores destinados a facturar. El material ha de reunir las condiciones mínimas requeridas por la Directiva Europea sobre Instrumentos de Medida.

El dispositivo indicador del contador de agua deberá estar protegido mediante ventana transparente y tendrá que adaptarse a las características establecidas, cumpliendo la legislación aplicable relativa a los materiales susceptibles de entrar en contacto con agua para el consumo humano. El medidor puede soportar temperaturas del agua de hasta 50 grados e incluso puede resistir picos de hasta 60 sin que se deteriore la precisión de la medición.

La entrega incluirá la descarga de los contadores y la colocación de los mismos en dichas dependencias, en la forma y lugar concretos indicados por el Servicio Municipal de Agua.

