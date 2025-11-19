BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cata celebrada en edición anterior. BC

La cata de Ribera del Duero que dará a conocer los vinos que marcarán tendencia los próximos meses

Ópera Prima de la Ribera del Duero llega a su XV edición este lunes 24 de noviembre en los pabellones Riberexpo de Peñafiel. Esta edición permitirá conocer tintos de las añadas 2020, 2022 y 2023 y blancos 2023 y 2024

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:36

Los vinos tintos que se beberán durante los próximos meses se darán a conocer este lunes en una cata de Ribera del Duero. Se trata de Ópera Prima, que celebra sus quince años de historia y que se consolida como el principal escaparate en premier de los nuevos vinos de la Denominación de Origen Ribera. El evento tendrá lugar este lunes 24 de noviembre en los pabellones Riberexpo de Peñafiel, Valladolid.

Organizada por la Asociación de Sumilleres de Castilla y León (ASCYL) y dirigida por Miguel Ángel Benito (MAB Wine Consulting), la Cata Ópera Prima reunirá a más de 300 profesionales nacionales e internacionales, sumilleres, bodegueros, distribuidores, jefes de sala, críticos y prensa especializada para descubrir por primera vez las nuevas añadas y referencias que llegarán al mercado próximamente.

En palabras de Pablo Martín, presidente de ASCYL: «Cumplir quince años es un hito extraordinario. La Cata Ópera Prima nació para mostrar en primicia las nuevas elaboraciones de nuestras bodegas y hoy se ha convertido en un referente nacional e internacional. Es la gran oportunidad de conocer, antes que nadie, los vinos que marcarán tendencia en los próximos meses. Un encuentro que une territorio, talento y proyección para la Ribera del Duero

Por su parte, el director del evento, Miguel Ángel Benito, subraya la dimensión internacional que ha adquirido la cita: «Cata Ópera Prima sigue evolucionando, abriendo sus puertas a una audiencia cada vez más global y consolidándose como plataforma clave para el reconocimiento de los vinos de la Ribera del Duero en el mundo.»

Roberto Durán, Catador de Honor 2025

La edición de este año distinguirá como Catador de Honor a Roberto Durán, primer español de la historia en alcanzar el prestigioso título de Master Sommelier. A sus 45 años, Durán acumula una trayectoria brillante con presencia internacional, reconocida recientemente como Personalidad del Vino Español 2025 (IWC), además de campeón Challenge Ruinart (Singapur) o Campeón de Campeones 'Mejor Sommelier de España' 2018, entre otros logros y reconocimientos.

Roberto Durán será distinguido como Catador de Honor en Ópera Prima.

Su experiencia en Singapur como jefe de sumilleres del exclusivo club 67 Pall Mall y como director de vinos del grupo EBB & FLOW lo sitúan como una de las figuras más influyentes del vino español en el exterior.

Durante la jornada los asistentes podrán disfrutar de 50 vinos de 43 bodegas y dos vinos de puesta en boca. Todo ello acompañado de un espectáculo de música y danza «para maridar vino y arte», destaca la organización.

En esta XV edición la música correrá a cargo del pianista peñafielense José Recio Mata, que compartirá su musicalidad con la bailarina vallisoletana Paula Valbuena Rivera, quien participó en la LXVII edición del Festival de Eurovisión junto a Blanca Paloma. Ambos artistas ofrecerán una intervención exclusiva «para enriquecer la experiencia sensorial de los asistentes», concluyen.

