El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España La bodega burgalesa Viña Sastre logra el máximo reconocimiento de la Guía Vinos Gourmets 2026 con su vino de parcela Pesus 2019

La Ribera del Duero vuelve a brillar con fuerza en el mapa vitivinícola español. Cada año, cientos de vinos compiten por demostrar su carácter, su complejidad y la pasión de quienes los elaboran. Entre tanta excelencia, solo unos pocos logran destacar y emocionar realmente a los expertos.

Esta vez, gracias a Pesus 2019, el tinto de Viña Sastre, que acaba de alcanzar la máxima puntuación de 100 sobre 100 en la prestigiosa Guía Vinos Gourmets 2026, consolidándose como uno de los 10 mejores vinos de España según el Comité de Cata tras evaluar 4.085 referencias a ciegas durante casi un año.

Un logro que no se concede a la ligera. Tras décadas de análisis y catas rigurosas, el Grupo Gourmets decidió que aquellos vinos que por unanimidad emocionen a sus expertos y muestren una armonía inusual y distintiva merecen alcanzar la cúspide del podio. Pesus 2019 no solo lo logra, sino que redefine la excelencia de la Ribera del Duero.

¿Donde está la bodega Viña Sastre?

Viña Sastre, ubicada en La Horra, describe Pesus como un vino de parcela, nacido de una combinación singular de clima, suelo y edad de viñedos centenarios, cultivados de manera artesana, sin abonos minerales, herbicidas ni insecticidas.

La selección manual de racimos, la doble selección en viñedo y bodega, y una crianza de 18 meses en roble francés 100% nuevo, dan lugar a solo 2.000 botellas, un tesoro escaso que condensa la esencia del terroir burgalés.

Para los expertos de la Guía Vinos Gourmets este vino burgalés tiene varias características y singularidades que le han llevado a conseguir la perfección en su cata a ciegas:

Pesus 2019 Este vino burgalés, de Viña Sastre, ha sido reconocido como uno de los 10 mejores vinos de España, alcanzando la máxima puntuación de 100 sobre 100 en la Guía Vinos Gourmets 2026, confirmando la excelencia de la Ribera del Duero y de la bodega familiar de La Horra. Tinto con historia Vino de parcela elaborado con un 85% de Tinta del País y un 15% de Cabernet Sauvignon y Merlot, en los viñedos con más de 100 años procedentes de los pagos Valdecarmen y Bercial en La Horra. El color excelente Pesus 2019 presenta un intenso color cereza picota con ribetes granates que reflejan su madurez y profundidad. Su tonalidad anuncia la complejidad y elegancia que se descubrirá en nariz y boca. 18 meses de criado Para lograr este intenso color cereza picota con ribetes granates, el tinto burgales ha sido criado durante 18 meses en barricas de roble francés 100% nuevo. Aportando estructura, complejidad y un perfil aromático extenso. Aromas mil En nariz, es un vino muy potente y complejo, con un abanico de aromas finos recuerdos a mora, ciruela, casis, arándanos, cacao, piñones, tabaco de pipa, cueros, tofe, pimienta negra, betún, tomillo, espliego, boletus edulis, trufa negra y un larguísimo etcetera. Un sabor muy Ribera En boca, su paso es sabroso y bien estructurado, con taninos nobles y sedosos, potencia amable y un cuerpo consistente. Los sabores de fruta negra fresca y cacao, entre otros, se combinan con una frescura equilibrada, dejando un final amplio, persistente y memorable.

Más premios de la bodega Viña Sastre

Este tinto de la añada 2019, se suma a una lista de galardones que confirma a Viña Sastre como referente de calidad y tradición en Burgos. Su vino blanco Flavus, elaborado con uvas Cayetana Blanca de cepas centenarias, fue premiado como el mejor vino blanco con crianza de España en la anterior edición de esta guía, mientras que su tinto con crianza se mantiene como sinónimo de excelencia en la Ribera del Duero.

La familia Sastre, que inició su bodega en 1992, ha sabido combinar respeto por la tierra, tradición artesanal y un cuidado meticuloso del viñedo, para crear vinos que expresan el carácter único de La Horra. Su filosofía se refleja en dos gamas: 'de Pueblo', con vinos emblemáticos de sus 45 hectáreas, y 'de Parcela', donde Pesus ocupa un lugar privilegiado.

Precio de la botella

La entrega de galardones tendrá lugar en el 39 Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, que se celebrará en Ifema Madrid del 13 al 16 de abril. Allí, Pesus 2019 recibirá el reconocimiento que lo consagra como uno de los vinos más excepcionales de España, un símbolo del talento, la tradición y la pasión que laten en Burgos.

• Precio aproximado: 350 €

• Grado alcohólico: 15%

•Disponibilidad limitada

En definitiva, Pesus 2019 se ha convertido en no es solo un vino; en una experiencia sensorial, en un tributo al territorio burgalés y a la maestría de Viña Sastre, capaz de emocionar a cualquier amante del buen vino.