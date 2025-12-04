El cementerio de Aranda amplía espacio: las nuevas tumbas estarán listas antes de la primavera El camposanto ribereño presenta un acusado déficit de sepultura y nichos, que se verán mejorados con los 65 nuevos enterramientos

Julio César Rico Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

El cementerio de San Pedro, regalado de Aranda de Duero, contará con 65 nuevas sepulturas que va a construir la empresa construcciones Blas-Gon a lo largo del invierno. La previsión es que estén terminadas al inicio de la primavera. Para ello, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa. Esta construcción por un valor de 190.809,21 euros. En la actualidad el cementerio de Aranda de Duero presenta un acusado déficit de sepulturas y de nichos por lo que resulta necesario y urgente acometer estas obras 1

La actuación proyectada se ubica en el cuartel 4 y en la parcela San Pedro del cementerio municipal de San Pedro Regalado, en la mitad oeste de dicho cuartel. Las sepulturas a construir estarán dispuestas en la mitad de la parcela que constituye el cuartel 4. Se trata de 65 de sepulturas, con tres niveles de enterramiento cada una, dispuestas en 13 filas de cinco tumbas cada una.

Dadas las características del terreno y la profundidad de excavación que está prevista en 2,40 metros, no se prevé la realización de contenciones para la instalación de los módulos en tanto que una vez colocados se procederá al relleno de los espacios libres. Una vez realizado el vaciado, se realizará una de piedra de 15 centímetros de espesor y se instalará un tubo de drenaje conectado a un pozo de absorción.

Sobre la base de encachado se ejecutará una solera de hormigón armada de 20 centímetros de espesor que servirá de apoyo a los módulos de sepulturas con el fin de conseguir una perfecta nivelación. La excavación se llenará con material granular y posterior pavimentación en superficie con solera de hormigón. En el entorno de las sepulturas, se va a ejecutar una acera perimetral con bordillo junto a la calzada.

Al al concurso planteado por el consistorio arandino, se presentaron dos empresas y resultó ganadora la empresa radicada en Fresnillo de las Dueñas.

Temas

Aranda de Duero