El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda El Colegio Oficial de Médicos de Burgos ha reconocido a Basilio Ordóñez, el colegiado más longevo de la provincia, cuya labor ha dejado huella en generaciones de familias ribereñas

BURGOSconecta Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Basilio Ordóñez es un pediatra de Aranda de Duero, ciudad de la provincia de Burgos, quien a sus 104 años es el colegiado más longevo del Colegio de Médicos de Burgos. Más de un siglo de vida en el que ha sido testigo de grandes transformaciones científicas y sociales y décadas dedicadas a su profesión y a sus pacientes.

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU) ha rendido un homenaje a Basilio Ordóñez en su ciudad, Aranda. Allí, compañeros y pacientes destacaron que no solo ha sido un médico histórico, sino una auténtica leyenda viva «cuyo ejemplo continúa iluminando la profesión».

Un emotivo homenaje

Este viernes 14 de noviembre, el Colegio de Médicos ha celebrado un emotivo homenaje para esta figura clave de la medicina arandina. Ordóñez es un pediatra arandino y el colegiado más longevo de toda la provincia. Su trayectoria profesional y humana ha dejado una huella profunda en varias generaciones de familias ribereñas. Asus 104 años, Ordóñez fue reconocido en un acto celebrado en la capital arandina como una pieza fundamental en la historia de la medicina en Aranda.

Ampliar Homanej al pediatra Basilio Ordóñez de 104 años, el colegiada más longevo del Colegio de Médicos. COMBU

El acto contó con la presencia del alcalde de Aranda, Antonio de Linaje, del vicepresidente del COMBU, José Herrero, así como de los comisarios de la exposición conmemorativa del 125 aniversario del Colegio de Médicos, los doctores Martín de Frutos y José Manuel López Gómez. También acompañaron al homenajeado numerosos familiares, visiblemente emocionados ante el reconocimiento público al veterano pediatra.

Generaciones de niños arandinos

Durante el acto, se destacó la extraordinaria dedicación del doctor Ordóñez a lo largo de más de un siglo de vida, en el que ha sido testigo de grandes transformaciones científicas y sociales. Su labor profesional permitió ver crecer a generaciones de niños arandinos, a quienes atendió no solo desde la medicina, sino desde una profunda vocación de servicio y humanidad.

En el discurso se puso en valor la empatía, paciencia y cercanía que siempre caracterizaron al pediatra, cualidades que lo convirtieron en un referente para las familias y en un maestro para numerosos jóvenes médicos. «Ha sido un faro de esperanza en momentos de incertidumbre y un ejemplo vivo del compromiso del juramento hipocrático», destacó Herrero, durante el homenaje, al tiempo que agradeció a Basilio haber participado «también de forma activa y personal en el vídeo 'Volvería a ser médico'- pieza clave de la efeméride del 125 aniversario del Combu.

El COMBU hizo entrega al pediatra Ordóñez de una placa conmemorativa como símbolo del respeto, admiración y gratitud por su excepcional trayectoria. «Su legado es más grande que cualquier reconocimiento», se señaló, «pero este gesto quiere transmitir el inmenso cariño que toda la comunidad médica y la sociedad sienten por él».

Temas

Médicos

Medicina

Homenaje