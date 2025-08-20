Los más pequeños vuelven a ser protagonistas de la Vuelta Ribera del Duero Los participantes realizarán una salida simbólica desde el mismo punto de partida desde el que, instantes más tardes, saldrá el pelotón oficial de la Vuelta

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:24 Comenta Compartir

Los más pequeños de la casa volverán a ser protagonistas, por segundo año consecutivo, de la IX Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero gracias a una nueva convocatoria de la PequeVuelta, que este año además adquiere el significativo sobrenombre de 'La Riberita'.

Una iniciativa impulsada por el Velo Club Ribera del Duero, en colaboración de la propia organización de la ronda ciclista ribereña y los ayuntamientos de las localidades que acogen las salidas y metas de cada una de las tres etapas -Sotillo de la Ribera, Baños de Valdearados, Langa de Duero, Vinuesa, Pedrosa de Duero y Aranda de Duero-, dirigido a todos los niños y niñas, con edades comprendidas entre los cero y los 16 años que quieran participar.

Un doble objetivo se persigue con esta convocatoria. En primer lugar, conseguir que los más pequeños se sientan partícipes, y no meros espectadores, de una cita de primer nivel y relevancia internacional de un deporte tan arraigado en la zona como es el ciclismo. Por otro lado, con un trasfondo más educativo, lograr que los niños y niñas que se unan a la convocatoria adquieran mayor destreza y seguridad al montar en bicicleta. Para conseguirlo, se promoverán iniciativas que incluyen: carrera de caracoles, caja menguante y circuito de habilidad.

Además, uno de los momentos más vistosos de toda la Vuelta se vivirá en la salida de cada etapa. Los participantes en la PequeVuelta realizarán una salida simbólica, y recorrerán entre 150 y 200 metros de recorrido, desde el mismo punto en que instantes más tarde se producirá la salida del pelotón.

La única exigencia para participar en la PequeVuelta está estrechamente relacionada con la seguridad vial, que la organización promueve con empeño. De acuerdo con la normativa que rige el ciclismo, se requerirá el uso obligatorio del casco para poder unirse a la actividad. Por lo demás, cualquier bicicleta será perfecta para participar en las actividades.

Todos los participantes podrán obtener su carnet de ciclista, que será entregado como recuerdo a los que completen las pruebas. Además, habrá sorteos del material del club, obsequios para todos y muchas más sorpresas.

Reconocimiento a la animación

Dentro de su apuesta por implicar a los municipios por los que pase el pelotón de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, su organización aprovechará esta novena edición para reconocer la implicación de los vecinos de las poblaciones que atraviese.

Por ello, ha establecido un premio especial a la mejor animación, valorando su originalidad, intensidad, empleo de recursos creativos, la involucración del público y el ambiente festivo sin olvidarse del poder de convocatoria y la implicación en las necesidades de la organización. Todo ello, primando siempre la seguridad y la información puntual de la prueba.

El calendario y horario de actividades de la PequeVuelta es el siguiente:

22 de agosto

Sotillo de la Ribera – Calle Real – 15:00 a 16:00 horas.

Baños de Valdearados – Calle Cauce (parking de auxiliares) – 17:15 a 18:15 horas

23 de agosto

Langa de Duero – Inmediaciones del ayuntamiento – 09:00 a 10:00 horas.

Vinuesa – Plaza del ayuntamiento – 11:00 a 12:00 horas.

24 de agosto

Pedrosa de Duero – Inmediaciones de Bodegas Rodero – 09:00 a 10:00 horas.

Aranda de Duero – Plaza de la Hispanidad – 11:30 a 12:30 horas