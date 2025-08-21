BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cada año, Roa recrea la entrada de El Empecinado a la localidad ribereña. Ayto. Roa de Duero

Roa retrocede este sábado a 1825 para celebrar el bicentenario de la muerte de 'El Empecinado'

La representación recorrerá las calles del pueblo de Burgos hasta el lugar donde fue ajusticiado

Burgos

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:08

La localidad burgalesa de Roa de Duero retrocederá en el tiempo este próximo sábado, 23 de agosto, y volverá a 1825 para conmemorar el bicentenario de la muerte de Juan Martín 'El Empecinado'.

Un año más, el Círculo Cultural que lleva su nombre celebrará el 200 aniversario de su muerte. Los actos comenzarán a las 12:00 horas en el paseo del Espolón de Roa, de donde partirá la XV Recreación de la entrada del 'Empecinado' preso en la mencionada Villa.

Rodeado de soldados y atado con una soga, el héroe recorrerá las calles de la localidad hasta llegar a la plaza de la Colegiata, en la cual fue ahorcado el 19 de agosto de 1825. Allí se le comunicará la sentencia de muerte, y se leerá la petición de indulto que hizo su madre al Rey Fernando VII y que de nada sirvió. Abrirá la recreación una reproducción de la bandera del Batallón de Voluntarios Realistas de Roa, el cual hizo prisionero al admirado general.

A las 13:00 horas, la Cofradía de la Vera Cruz, que acompañó al héroe en su última noche, rezará un responso solemne en la excolegiata de Santa María. Acto seguido, la comitiva se dirigirá a los jardines de la cava, donde ante la estatua del 'Empecinado' se realizará un homenaje y una ofrenda floral.

