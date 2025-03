Menos tragaperras y más salas de apuestas: así ha cambiado el sector del juego en Burgos

Gloria Díez Burgos Sábado, 29 de marzo 2025, 09:34 Comenta Compartir

De la máquina tragaperras en los bares a los salones de juego y las apuestas en internet. Los cambios en las costumbres sociales de los últimos años también se han hecho notar en el sector del juego, en el que se pueden observar variaciones sustanciales en la última década.

En la provincia de Burgos esta transformación se refleja en los números porque hay 15 salones de juego más que en 2015. Según la última actualización de datos de la Junta de Castilla y León en 2023 había ya 20 establecimientos de esta índole, frente a los cinco que se registraron en 2015. Esto supone una tendencia al alza que se concentra en Burgos capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

El aumento significativo de estos locales contrasta con la lenta disminución de máquinas tragaperras. Si en 2015 había 2.231 en bares de la provincia, en 2023 eran 2.219, doce menos. En cuanto a estas máquinas en cafeterías, hace diez años se contabilizaban 113 frente a las 98 de 2023. Tendencia claramente decreciente y propiciada por diversos factores, como la posibilidad de jugar online desde casa o la concentración de máquinas de juego y apuestas en salones destinados a este fin.

La tendencia es la misma en el resto de provincias de Castilla y León, la presencia de máquinas de juego (o tragaperras) es ligeramente menor y acusa un descenso paulatino cada año. Frente a esto, los salones de juego se duplican en los últimos diez años en prácticamente todas las capitales de la comunidad.

Otras formas de juego

Eso sí, en cuanto a locales de bingo apenas hay variación, según la última actualización de datos de la Junta de Castilla y León son tres los que hay en la provincia burgalesa. Hace diez años eran cuatro.

Por su parte, las casas de apuestas han desaparecido en Burgos. La provincia llegó a contar con dos en el año 2018, pero cuando llegó la pandemia en 2020 la Junta de Castilla y León ya no tenía ninguna registrada.

Sin embargo, sí hay almacenes de apuestas. Si en 2015 eran dos las contempladas en Burgos, según los últimos datos de la Junta son al menos cuatro los establecimientos de esta tipología.

Tampoco hay licencias de casinos en el territorio burgalés desde que hay registros.

Perfil del jugador en Burgos

La variación en las formas de juego también ha provocado un cambio en los jugadores patológicos. Así lo viene denunciando Abaj (Asociación Burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico). Porque internet ha propiciado que cambie el paradigma y que se empiece a jugar antes. La accesibilidad para poder jugar desde cualquier lugar y dispositivo, principal vía que utilizan la mayoría de los jóvenes.

El perfil tradicional de un varón, de mediana edad, casado y con familia, que juega normalmente a las tragaperras o en casinos, aunque se mantiene, ya no es el que refleja la mayoría de personas que sufren la adicción al juego.

Según explicaban desde Abaj a Burgosconecta, ahora los jóvenes empiezan con 15 o 17 años y con 20 tienen ya un recorrido dentro del juego. Si hasta hace una década una persona tardaba algunos años en engancharse al juego, ahora el tiempo se ha reducido a algunos meses.

Según los expertos de esta asociación de Burgos esto no quiere decir que todas las personas que juegan o apuestan vayan a convertirse en jugadores patológicos, pero advierten de que no solo internet ha propiciado que se rebaje la edad de empezar a jugar. También lo ha hecho la proliferación de salas de juego y una publicidad que «disfraza el juego como un entretenimiento cuando en realidad no lo es».

