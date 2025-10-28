BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Uno de los talleres del proyecto JULIA. Salud Mental CyL

Tres pueblos de Burgos acogen talleres de refuerzo de la salud mental femenina

Arandilla, Pancorbo y Trespaderne participarán en el proyecto 'JULIA, Mujeres Rurales y Salud Mental, promovido por la Federación Salud Mental Castilla y León

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 16:34

La Federación Salud Mental Castilla y León pone en marcha una nueva edición del proyecto 'JULIA, Mujeres Rurales y Salud Mental, con la celebración de nueve talleres distribuidos por distintas localidades de la Comunidad: Arandilla, Pancorbo y Trespaderne (Burgos), La Adrada (Ávila), Hospital de Órbigo (León), Villamuriel de Cerrato (Palencia), Villamayor (Salamanca), Valverde de Majano (Segovia) y Villalón de Campos (Valladolid).

Esta iniciativa, que impulsa la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León a través de la convocatoria 'Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y de lucha contra la violencia de género', busca fomentar el empoderamiento, la salud mental y la creación de redes de apoyo entre mujeres del medio rural.

Desde su inicio en 2018, el proyecto JULIA ha desarrollado 78 talleres en diferentes municipios de Castilla y León, con la participación de más de 620 mujeres que han encontrado en estos espacios un lugar seguro donde compartir experiencias, fortalecer vínculos y mejorar su bienestar emocional.

En esta nueva edición, las asociaciones de salud mental provinciales serán las encargadas de implementar los talleres en cada localidad, consolidando así una red de trabajo en el entorno rural a través de las entidades de Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Palencia y León.

«El Proyecto JULIA nació con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas de las mujeres rurales con problemas de salud mental, recogidas en el Estudio Mujer y Salud Mental. Necesidades, demandas y propuestas», explica Patricia Quintanilla, responsable del Área de Mujer e Igualdad de la Federación Salud Mental Castilla y León.

La metodología de los talleres combina dinámicas participativas, espacios de diálogo y herramientas de autoconocimiento, favoreciendo la sororidad y el empoderamiento colectivo. «Desde el movimiento asociativo trabajamos cada día con la población rural y somos conscientes de la necesidad de crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresarse y sentirse acompañadas», añade Quintanilla.

Impacto real y sostenido

Tras cinco años de recorrido, la Federación Salud Mental Castilla y León realizó  un Estudio de Impacto, que confirmó el efecto transformador del proyecto. Las participantes manifiestan haber reducido su aislamiento, mejorado su salud mental, fortalecido su autoestima y creado redes de apoyo duraderas.

«Las mujeres que participan en JULIA han encontrado un espacio donde sentirse escuchadas y reconocidas. Muchas de ellas han mejorado su autopercepción y han dado pasos importantes hacia su empoderamiento personal y social», subraya Quintanilla.

Con esta nueva edición, la Federación reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la salud mental en el medio rural, apostando por una Castilla y León más justa, conectada y solidaria.

