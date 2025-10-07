La venta de coches de segunda mano crece tímidamente en Burgos pese a la caída de los dos últimos meses La provincia ocupa la tercera posición dentro de las provincias de Castilla y León en volumen de turismos, por detrás de Valladolid y León

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 19:58

La venta de turismos y todoterrenos de segunda mano crece tímidamente en la provincia de Burgos pese a la caída de los dos últimos meses y, aunque la tendencia desde 2023 es creciente (+8,14% en 2024 respecto a 2023), se ha moderado en lo que va de 2025 (+1,24%).

Según los datos que ofrecen GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios) y Faconauto (concesionarios), en el mes de septiembre se vendieron 1.144 vehículos de segunda mano, lo que supone un 6,8% menos que en el mismo periodo de 2024 y un 10,4% menos que en 2023.

El pasado mes de agosto también hubo una recesión en la compra de vehículos de ocasión oero aún así el sector resiste en positivo la comparativa interanual. En lo que va de 2025 se han vendido 10.659 turismos y todoterrenos, un 0,8% más que en 2024 y un 9,6% por encima del año 2023.

Burgos sigue la tendencia de Castilla y León, donde se observa un crecimiento similar: las ventas subieron un 7,62% en 2024 y un 0,65% en 2025.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión también registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades, lo que supone que por cada vehículo nuevo se venden 1,8 usados. En septiembre el crecimiento nacional, un 5,13%, se encuentra por debajo del de 2024 que cerró con un aumento del 8,72%, por lo que Burgos y la región crecen por debajo de la media nacional en 2025.

En un análisis por antigüedad, los datos a nivel nacional muestran cómo los turismos de hasta cinco años representaron el 25% de las ventas en septiembre, con un fuerte tirón de los modelos entre uno y tres años, cuyas operaciones subieron más de un 16% el mes de agosto. Por su parte, los modelos de más de 15 años redujeron su ritmo de crecimiento hasta el 6%, aunque siguen concentrando más de cuatro de cada diez ventas.

Por canales, destaca el crecimiento de las operaciones con modelos importados. En concreto, un 30% más que en septiembre de 2024. Esto explica que las ventas de usados de entre ocho y diez años -protagonistas de estas importaciones- experimentaran una subida de casi el 18% a cierre del mes pasado; si bien suponen el 6% del mercado total.

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -pese a representan el 50% de las operaciones- continúan a la baja con un leve descenso del 0,2% hasta septiembre y un total de 810.120 unidades. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4,5% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, hasta las 582.426 unidades vendidas, lo que supone un 36,5% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 50,5% hasta septiembre, con un total de 20.169 unidades vendidas, lo que supone el 1,3% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 29.916 unidades, lo que representa el 1,9% del mercado total. Para las patronales del sector, los datos evidencian que el mercado de ocasión es una palanca eficaz para que el ciudadano se acerque a la electromovilidad; una tendencia que se aceleraría incluyendo los electrificados de hasta 36 meses en los planes de incentivo a la demanda.

