De izquierda a derecha: Isaac González, concejal de Deportes y Juan Diez, coordinador de Deportes en Villarcayo. Ayto. Villarcayo

Villarcayo acoge su primer triatlón cross, sede del Campeonato de Castilla y León

El Triatlón Cross de Villarcayo está formado por las categorías femeninas y masculinas: juvenil, junior, sub-23, vet I, vet II y vet III

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:52

Villarcayo se prepara para convertirse en el epicentro del deporte el próximo sábado 30 de agosto, con la celebración de la primera edición del Triatlón Cross de Villarcayo. Una prueba que reunirá a deportistas de diferentes puntos de la geografía nacional, donde podrán participar tanto triatletas federados como no federados.

La competición, organizada por el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V., combina natación, ciclismo y carrera a pie, ofreciendo un recorrido exigente y espectacular que permitirá a los participantes disfrutar del entorno natural de Villarcayo de M.C.V. La jornada comenzará a las 17:00h con la salida de la prueba de natación desde la zona de arena para lanzarse al río Nela y dar dos vueltas de 350 metros cada una.

Después, turno para las BTT, en la zona de hierba se instalarán los boxes, que recorrerán un circuito de 20 kilómetros por el municipio. Finalmente, los atletas afrontarán la carrera a pie, dentro de un circuito de cross donde se completarán 5 kilómetros de carrera. La meta se instalará en el aparcamiento del río.

El Triatlón Cross de Villarcayo está formado por las categorías femeninas y masculinas: juvenil, junior, sub-23, vet I, vet II y vet III. El concejal de Deportes, Isaac González, aseguró durante la presentación de la prueba, que «estamos muy contentos de poder anunciar esta novedosa prueba en la zona, así como de poder celebrar e innovar y traer este tipo de pruebas a nuestro municipio. Agradecemos a la Federación de Triatlón de Castilla y León que haya permitido que en Villarcayo se celebre el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Cross». Por su parte, Juan Diez, coordinador de Deportes, afirmó que «las distancias son asequibles para todos los triatletas. Es una prueba nueva, en una zona ideal para realizar un triatlón».

Te puede interesar

