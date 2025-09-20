BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un partido de pretemporada del San Pablo. SPB / CIntia Cortés

El Coliseum acoge el segundo amistoso de la semana del San Pablo

El San Pablo Burgos recibe al Casademont Zaragoza, este domingo, a las 12:30 horas, en la pista burgalesa

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

El Coliseum será el escenario del segundo amistoso de la semana para el San Pablo Burgos, que se medirá al Casademont Zaragoza, este domingo, desde las 12:30 horas. El partido de mañana será la penúltima prueba para los castellanos antes de arrancar la temporada y volverán a encontrarse frente a un rival de Liga Endesa acb.

Los pupilos de Bruno Savignani han entrado de lleno en la etapa de la pretemporada en la que sus oponentes serán equipos a los que se medirán durante el curso de la competición doméstica.

Después de las victorias frente a Baskonia, la pasada semana, y ante Coviran Granada, el miércoles en Fuenlabrada, el cuadro burgalés tratará de brindar una nueva alegría a su afición. El San Pablo Burgos trabajará en la sesión de entrenamiento programada para este sábado con los jugadores del primer equipo, tras la que el cuerpo técnico compondrá el roster definitivo con el que se disputará el encuentro de la matinal del domingo.

Nueva etapa para el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza regresará a competir a la pista del Coliseum dentro de una pretemporada exigente, que le ha llevado a medirse a La Laguna Tenerife, Valencia Basket o Real Madrid, todos saldados con derrotas zaragozanas, y el amistoso más reciente, en el que vencieron a Surne Bilbao Basket.

Los aragoneses inician en esta campaña una nueva etapa con el entrenador catalán Jesús Ramírez dirigiendo el banquillo y cuentan dentro de su cuerpo técnico con el exjugador de los burgaleses, Rodrigo San Miguel.

En la plantilla zaragozana permanece un bloque de jugadores entre los que se encuentran Trae Bell-Haynes, Santi Yusta o Bojan Dubljevic, a los que se han incorporado algunos fichajes como los de Erik Stevenson, DJ Stephens o Devin Robinson.

El de mañana será el último amistoso que los de Savignani disputarán sobre la cancha burgalesa en esta pretemporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»
  2. 2 El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos
  3. 3 Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España
  4. 4 Nacho San Millán, nuevo presidente de FAE Burgos
  5. 5 El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas
  6. 6 La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces
  7. 7 Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos
  8. 8 El emblemático edificio de Burgos que vuelve a abrir sus puertas
  9. 9 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 19 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Coliseum acoge el segundo amistoso de la semana del San Pablo

El Coliseum acoge el segundo amistoso de la semana del San Pablo