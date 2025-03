Un competido derbi burgalés para comenzar la semana

BURGOSconecta Burgos Martes, 11 de marzo 2025, 18:08 Comenta Compartir

El Silbö San Pablo Burgos y el Grupo Ureta Tizona Burgos competirán en el derbi burgalés de la segunda vuelta de la Primera FEB, este miércoles, a partir de las 20:45 horas, en el Coliseum. Los de Bruno Savignani buscarán una nueva victoria para conservar su ventaja en el liderato de la tabla, mientras que los de Salva Camps tratarán de sumar un triunfo para mantener su posición en los puestos de play-off de la clasificación.

El entrenador del Silbö San Pablo Burgos ha hablado en la previa del derbi intersemanal que se disputará este miércoles: «Un derbi es siempre un partido especial y los jugadores saben cuánto cuenta eso para la afición y para la ciudad, pero más que eso tenemos que estar concentrados sabiendo que en este tramo final de liga hay que estar al cien por cien mentalizados y enfocados».

Bruno Savignani ha destacado que espera un Grupo Ureta Tizona Burgos algo distinto del equipo al que se enfrentaron en la primera vuelta, cuando sus pupilos consiguieron la victoria en el Polideportivo El Plantío a finales de diciembre (73-88): «Lo espero diferente porque, como todos, cada uno se juega sus opciones de hacer cosas importantes en la liga. Ellos también tienen esa mentalidad de seguir mejorando. Es un equipo muy bien trabajado, con una identidad muy clara».

El técnico de los que mañana ejercerán como locales ha agregado: «Tenemos que estar concentrados y preparados para encontrar a un Tizona en su mejor versión, seguramente mejor que el de la última vez», y ha detallado: «Creo que han mejorado mucho el nivel de intensidad y físico. Debemos estar preparados para eso».

Para afrontar el partido del miércoles, que será el primero de los dos que se disputarán esta semana, el Silbö San Pablo Burgos llegará con la mayoría de sus jugadores disponibles y con la duda de Dani Díez, sobre el que el técnico ha señalado: «Dani siente molestias en la rodilla. El lunes no entrenó. Vamos a ver cómo está. Si llega, creo que va a llegar justo».

El Tizona, en play-off

El Grupo Ureta Tizona Burgos inicia esta vigesimocuarta jornada de Primera FEB desde la sexta plaza de la tabla, con un balance de 13 victorias y de 10 derrotas. El equipo que dirige Salva Camps venció en su partido más reciente, frente al colista CB Naturavia Morón (97-73). En el duelo, destacaron las actuaciones de Djordje Simeunovic (13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias para 15 créditos de valoración) y de Caio Pacheco (13 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias para 19 créditos de valoración), una de las referencias de la plantilla en las últimas jornadas.

Preguntado sobre la aportación del base brasileño, que es el tercer mejor asistente de la Primera FEB (4,96 pases de canasta), Bruno Savignani ha expuesto: «En los últimos cinco partidos, está promediando casi 17 puntos y casi 6 asistencias, lo que dice mucho. Ahora mismo, es un jugador de referencia para el Tizona, no solo ofensiva, sino defensivamente también».

No obstante, el entrenador del Silbö San Pablo Burgos no quiere que los suyos se centren únicamente en frenar al director de juego del Grupo Ureta Tizona Burgos: «Seremos poco inteligentes si pensamos que quitando la referencia de Caio, el equipo no va a jugar. Hay muchos otros buenos jugadores que se complementan muy bien. Cada uno sabe muy bien lo que hacer y tiene un rol muy claro».

Entre esos otros nombres propios, sobresalen los de Abdou Thiam, octavo máximo reboteador de la liga (6,22 capturas por partido), o Lance Jones, el máximo anotador de la categoría, con 19,22 puntos de media. El estadounidense será duda para el derbi de mañana, después de haberse perdido por lesión los últimos cuatro partidos de los de Salva Camps.

A nivel global, mañana se medirán en el Coliseum los dos conjuntos más anotadores de la competición. Los locales llegan con 90,5 puntos de media y los visitantes lo hacen con 90,3 puntos promedio. Al respecto de esto, Savignani ha apuntado: «Intentamos siempre desde la defensa conseguir sacar nuestras ventajas. En el último partido, hemos sido muy consistentes defensivamente y eso nos permite luego imponer el ritmo y correr cuando tenemos que hacerlo».

Asimismo, el brasileño ha explicado: «Cuando juegas con un equipo que juega con un ritmo más alto, normalmente te hace jugar en una velocidad un poco más alta», y ha añadido: «Tenemos que entender cuándo queremos correr nosotros y cuándo el oponente te saca del ritmo de partido».

Una de las claves será precisamente saber leer bien el partido y estar alerta en cada posesión, como ha afirmado el técnico: «Debemos estar concentrados para cambiar el chip de ataque-defensa muy rápidamente. Si desconectas medio segundo, el Tizona acostumbra a castigarte».

El derbi burgalés de mañana será también uno de los más especiales para la grada, a la que Savignani ha enviado un mensaje en rueda de prensa: «Que venga, que disfrute y que nos traiga la energía que suelen traer. Es muy importante para nosotros y es motivo de orgullo y un extra, un sexto jugador. No tengo dudas de que ellos van a estar ahí. Están siempre ahí. Van a disfrutar de un buen baloncesto, de un gran partido y de una fiesta bonita para la ciudad».

Temas

Liga de baloncesto