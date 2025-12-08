Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos El técnico segoviano tomará las riendas del primer equipo tras la destitución de Bruno Savignani

Porfirio 'Porfi' Fisac (24/01/1965, Fuenterrebollo, Segovia) se pone al frente del Recoletas Salud San Pablo Burgos para continuar con la temporada 2025/26 de Liga Endesa. El entrenador segoviano cuenta con catorce campañas de experiencia en acb.

El club burgalés lo ha decidido tras destituir a Bruno Savignani, que llevaba en el San Pablo desde julio de 2024 y consiguió el ascenso del club a la liga acb durante la temporada que estuvo, 2024/2025.

En cuanto a Porfi Fisac, tras iniciar su carrera en los banquillos en las categorías inferiores del baloncesto español, partiendo desde Liga EBA, LEB-2 y LEB, Porfi Fisac tuvo su primera experiencia en acb de la mano del Bruesa GBC, en el curso 2006/07.

A lo largo de su trayectoria, el técnico segoviano ha dirigido a diversos equipos en Liga Endesa: Blancos de Rueda Valladolid (2009-2011), Mad-Croc Fuenlabrada (2011-2013), Gipuzkoa Basket (2015/16 y 2017/18), Casademont Zaragoza (2018-2020) y Gran Canaria (2020-2022).

El segoviano ha tenido una segunda etapa en Casademont Zaragoza, desde 2022 hasta 2025, donde se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del primer equipo en la historia del club zaragozano, del que salió en el inicio de mayo de este año.

Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Porfi Fisac en esta nueva etapa de su carrera como entrenador.