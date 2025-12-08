BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de diciembre
Foto de archivo de Porfi Fisac. GIT

Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos

El técnico segoviano tomará las riendas del primer equipo tras la destitución de Bruno Savignani

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:00

Comenta

Porfirio 'Porfi' Fisac (24/01/1965, Fuenterrebollo, Segovia) se pone al frente del Recoletas Salud San Pablo Burgos para continuar con la temporada 2025/26 de Liga Endesa. El entrenador segoviano cuenta con catorce campañas de experiencia en acb.

El club burgalés lo ha decidido tras destituir a Bruno Savignani, que llevaba en el San Pablo desde julio de 2024 y consiguió el ascenso del club a la liga acb durante la temporada que estuvo, 2024/2025.

En cuanto a Porfi Fisac, tras iniciar su carrera en los banquillos en las categorías inferiores del baloncesto español, partiendo desde Liga EBA, LEB-2 y LEB, Porfi Fisac tuvo su primera experiencia en acb de la mano del Bruesa GBC, en el curso 2006/07.

A lo largo de su trayectoria, el técnico segoviano ha dirigido a diversos equipos en Liga Endesa: Blancos de Rueda Valladolid (2009-2011), Mad-Croc Fuenlabrada (2011-2013), Gipuzkoa Basket (2015/16 y 2017/18), Casademont Zaragoza (2018-2020) y Gran Canaria (2020-2022).

El segoviano ha tenido una segunda etapa en Casademont Zaragoza, desde 2022 hasta 2025, donde se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del primer equipo en la historia del club zaragozano, del que salió en el inicio de mayo de este año.

Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Porfi Fisac en esta nueva etapa de su carrera como entrenador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
  2. 2 La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes
  3. 3 Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos
  4. 4 Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos
  5. 5 Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda
  6. 6 Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos
  7. 7 Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse
  8. 8 Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de diciembre
  10. 10 Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos

Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos