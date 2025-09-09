Primer amistoso de la semana para el San Pablo Burgos Los azulones reciben al Flamengo brasileño este miércoles, a las 20:30 horas, en la pista burgalesa

El San Pablo Burgos afronta una semana cargada de compromisos de pretemporada, en la que disputará hasta tres encuentros, dos de ellos como local. En el primer partido, los de Bruno Savignani se medirán al Flamengo, este miércoles, a partir de las 20:30 horas, en el Coliseum.

El equipo burgalés ha comenzado a trabajar en esta cuarta semana de preparación con sesiones de entrenamiento sobre la pista del Coliseum, donde se reencontrará mañana con sus aficionados después del verano.

Tras el revés en el primer amistoso en Oviedo, los castellanos quieren progresar en este nuevo partido de pretemporada, para el que podrán contar nuevamente con el islandés Jón Axel Guðmundsson. Al finalizar el entrenamiento matinal del miércoles, el cuerpo técnico del San Pablo Burgos decidirá el roster definitivo para el choque, en el que no estará el pívot angoleño Silvio De Sousa, que presenta molestias inguinales y que continúa trabajando al margen del grupo.

Para completar el plantel que mañana se medirá al Flamengo, volverán a estar a disposición de Savignani los cuatro jugadores del Burgos Grupo de Santiago U22 que siguen trabajando junto al primer equipo: Ramiro Rodríguez, Joaquín Taboada, Dani González y Amadou Traore.

El Flamengo, a por la FIBA

El amistoso de este miércoles traerá a la cancha del Coliseum a un rival internacional: el brasileño Flamengo, que se encuentra inmerso en el trabajo de preparación para disputar la próxima FIBA Intercontinental Cup 2025, que tendrá lugar en Singapur a mediados de septiembre y en la que también estará presente Unicaja de Málaga.

Para este nuevo curso, los brasileños mantienen al entrenador argentino Sergio «Oveja» Hernández a los mandos del banquillo, junto al que alzaron la Basketball Champions League Americas (BCLA) que les permitirá participar ahora en la competición intercontinental.

La continuidad del técnico se une a las de varios jugadores renovados de la pasada campaña, como Ruan Miranda, Gui Deodato o Jhonatan Luz, un bloque que los brasileños han reforzado con la llegada de varios fichajes, entre ellos, los de Franco Baralle, Alex Negrete o Dee Bost.

De nuevo con su afición en la grada, el San Pablo Burgos dará comienzo a una intensa semana de partidos con su primer amistoso en casa de la pretemporada, frente al Flamengo, este miércoles, a las 20:30 horas, en el Coliseum.

