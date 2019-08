Descubre la calle ¿Conoces esta calle de Burgos? 00:50 Tienes menos de un minuto para intentar averiguar cuál es la calle por la que paseamos BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 9 agosto 2019, 08:17

Este viernes llegamos al episodio número 25 de la sección 'Descubre la calle'.

Si todavía no te has puesto a prueba, es el momento para probar cuánto conoces las calles de la ciudad de Burgos. No te pierdas ni un detalle de lo que te enseñamos en el vídeo y descubre cuál es la vía que recorremos.

Sé el primero en encontrar en dar con el nombre. La respuesta saldrá en imagen en 50 segundos. ¡Mucha suerte!