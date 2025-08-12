BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Ourense EP

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Ya han sido trasladados al hospital para tratar sus quemaduras, donde permanecen con pronóstico reservado

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

La provincia de Ourense está cercada por las llamas, pese al trabajo de los medios de emergencias. El viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Unos incendios que, según informan desde la Diputación de Ourense, tres bomberos de la brigada de la localidad han sufrido quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.

A primera hora de la tarde de este martes, 12 de agosto, se ha desatado un nuevo incendio en la provincia gallega, en el concello de Oímbra, que ya ha arrasado 80 hectáreas de monte. Las llamas sorprendieron a las brigadistas municipales que trabajan en la zona. Tuvieron que refugiarse para no ser embullidos por el fuego. Poco después, fueron localizados con diversas quemaduras, uno de ellos no estaba consciente, y trasladados a un centro hospitalario. Aunque el pronóstico, por el momento, permanece reservado, estarían fuera de peligro.

Los servicios sanitarios tuvieron también que atender a un cuarto brigadista, en este caso se encotnraba en Maceda. Sufrió un accidente mientras conducía una motobomba, lo que ha provocado una rotura en su pierna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos
  2. 2 Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar
  3. 3 Piden la nulidad de un parque eólico y una planta fotovoltaica en Burgos por falta de transparencia
  4. 4 Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones
  5. 5 El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte
  6. 6 Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público
  7. 7 Burgos, a un año del eclipse solar y a horas de una espectacular conjunción planetaria
  8. 8 Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío
  9. 9 La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos
  10. 10 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense