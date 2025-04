Dos candidatos aspiran a liderar UGT Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 8 de abril 2025, 07:19 Comenta Compartir

A falta de alguna posible sorpresa de última hora, que no se espera, la dirección de UGT Burgos se decidirá el próximo 10 de abril entre dos candidaturas, encabezadas respectivamente por Roberto Gómez y Sara Gil.

Ambos cuentan ya con los avales necesarios para formalizar su candidatura en el Congreso Provincial que se celebrará en el edificio de los sindicatos el próximo jueves. Un Congreso del que saldrá elegido el sucesor de Pablo Dionisio Fraile, que tras nueve años al frente de la organización, los últimos aquejado de problemas de salud, ha decidido dar un paso atrás y abrir la puerta a la renovación.

Y en ese escenario, tanto Gómez como Gil han decidido postularse como relevo. Gómez, de hecho, ya sabe lo que es liderar el sindicato en la provincia. Lo hizo entre 2013 y 2015, tomando el relevo de José Luis García Pascual para posteriormente renunciar al cargo por «motivos personales». Así lo explicó el propio Gómez en su día y así lo ratifica ahora. «Hace diez años lo dejé por motivos personales y en todo este tiempo no me había planteado volver a presentarme, pero en los últimos meses me han animado a hacerlo muchos compañeros y al final me he decidido» para «intentar colaborar» y «poner a UGT en el sitio que se merece en un momento de cambio», asegura.

Gómez, trabajador y miembro del comité de empresa de Matutano, se enfrentará en el Congreso a Sara Gil, que también ha confirmado su candidatura para liderar a la organización en Burgos. Gil, trabajadora municipal y delegada de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Burgos, también conoce el día a día del sindicato, al ser miembro de la Federación de Servicios Públicos.

Afiliada desde 2003, Gil ha decidido dar el paso apoyada por compañeros tras «una etapa algo complicada por la enfermedad de Pablo Dionisio». «Es cierto que el trabajo en el sindicato no ha parado, pero han sido unos meses complicados», sostiene la candidata, que aspira a ser la primera mujer en liderar UGT Burgos en toda su historia.

Ambos cuentan ya con los avales suficiente como para presentar formalmente su candidatura. Dicha presentación se realizará durante la propia celebración del Congreso Provincial, en la que se podría presentar alguna candidatura alternativa, cosa que a priori parece algo complicado.

En todo caso, tras certificar los avales de cada una de las candidaturas, se procederá a la votación y se nombrará al nuevo secretario provincial, evitando así la situación que ha vivido CCOO, dirigida por una junta gestora a la espera de la celebración de un nuevo Congreso al no haberse presentado candidaturas.

