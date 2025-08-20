BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Una menor muerta y 4 heridos de la misma familia en un accidente en el túnel de Eitza, en Soraluze

El vehículo, de matrícula francesa, se ha salido de la calzada en la AP-1 y la carretera se encuentra cortada

A. Iparraguirre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:09

Una menor ha fallecido y cuatro personas que viajaban en el mismo vehículo al resultado heridos al salirse de la calzada. El suceso ha tenido lugar esta mañana en la AP-1 a la altura de Soraluze en sentido Eibar, concretamente en el interior del túnel de Eitza. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente se ha producido alrededor de las 06.15 horas y las víctimas, que viajaban en un vehículo con matrícula francesa, están siendo atendidas por personal sanitario en el lugar. En estos momentos hay retenciones en ese punto, la AP-1 permanece cerrada y la Ertzaintza está desviando el tráfico por Bergara sur, la GI-627.

Los ocupantes del coche se encontraban heridos dentro del mismo y se han movilizado los servicios de emergencia, bomberos, ambulancias y patrullas de la Ertzaintza, tanto de la Unidad de Tráfico, como de la demarcación de Deba Urola. En el lugar del accidente, un médico ha certificado el fallecimiento de la menor, mientras que el resto de ocupantes del vehículo van a ser trasladados al Hospital Donostia tras haber sido atendidos en las ambulancias que han acudido al lugar.

El último fallecimiento por un accidente de tráfico en las carreteras de Gipuzkoa se produjo el pasado día 13. Fue un motorista que sufrió un grave accidente el pasado 16 de julio a la altura del aeropuerto de Hondarribia. El joven, vecino de Irun de 26 años de edad, no pudo recuperarse de las graves heridas que se produjo a raíz del siniestro y tras casi tres semanas en el hospital murió este miércoles.

El joven, cuyo nombre responde a las iniciales A.S.J., resultó herido de gravedad en un accidente de tráfico que tuvo lugar a las 6.30 horas, cuando circulaba por la N-638. En un momento dado, y por causas que se desconocen, el motorista perdió el control de su vehículo y se salió de la calzada a la altura del aeropuerto de Hondarribia. Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió graves heridas, con lo que fue trasladado al Hospital Donostia para ser atendido. La Ertzaintza abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

