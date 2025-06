Sanidad cifra en un 41% el seguimiento de la huelga de médicos en Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 13 de junio 2025, 16:52 Comenta Compartir

Un total de 451 médicos de la provincia de Burgos han secundado hoy la huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para protestar contra el borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, de acuerdo a las cifras aportadas por la propia Consejería de Sanidad de la Junta. De acuerdo a esos datos, el seguimiento de la huelga ha sido del 41% de los profesionales médicos de la provincia, el más alto de toda la comunidad autónoma.

En el conjunto de Castilla y León, la Consejería cifra el seguimiento de la huelga en un 32%, con índices del 41,67% en Atención Hospitalaria (2.143 profesionales en huelga) y del 16% en Atención Primaria (389 en huelga).

Cifras que, no obstante, difieren de las aportadas por los propios sindicatos convocantes, que elevan la participación «por encima del 90%» en los hospitales y del «60%» en Atención Primaria.

En este sentido, los responsables de la CESM en la comunidad han calificado la huelga de «éxito». «Es un puñetazo encima de la mesa para advertir a la ministra Mónica García de que estamos hartos y que, o habla con nosotros, o después de esta huelga vendrán más», ha asegurado el secretario general de la organización en Castilla y León, José María Soto.

Para el dirigente sindical, la respuesta «clara y rotunda» del colectivo muestra el «hartazgo» de los médicos a una nueva «vuelta de tuerca» del Ministerio que «empeora» sus condiciones laborales.

Soto ha reclamado un estatuto «propio» al ser la categoría profesional con «más responsabilidades y horas universitarias», frente a un «borrador que es un auténtico desastre» y ha advertido de que a esta huelga, que no se convocaba desde «los años 90 y no tuvo tanta repercusión», «le seguirán más paros y concentraciones» si Mónica García no «escucha» sus reivindicaciones.

El representante de CESM CyL ha lamentado que se haya tenido que recurrir a esta medida, porque en el «ADN» del médico no está «dejar de antender a sus pacientes», para confirmar que se han cumplido todos los servicios mínimos fijados.

Reivindicaciones de los médicos

Los sindicatos reclaman que los facultativos tengan una jornada de 35 horas semanales, así como que la jornada ordinaria y la guardia tengan una duración y franja horaria «claramente delimitadas». Además, exigen que los descansos compensatorios deben computar a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Asimismo, piden que todo el trabajo que se realice en horario nocturno, independientemente de su modalidad, debe tener un coeficiente reductor de jornada, y que los excesos de jornada, incluida la jornada de guardia, no pueden ser retribuidos por debajo de la hora de jornada ordinaria. También consideran necesario que los periodos de descanso se amplíen y estén garantizados.

Los sindicatos aseguran que desde la última reunión celebrada con el Ministerio el pasado 2 de junio no han recibido ninguna respuesta en muchas de sus peticiones. Mientras que sobre la propuesta de Sanidad en la regulación la jornada señalan que «el nuevo Estatuto Marco aspira a consagrar el actual 'status quo', basado en el sostenimiento del sistema sanitario público a costa de los derechos laborales de los facultativos».

Por ello, CESM había convocado para este viernes concentraciones en Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Andalucía. Mientras que en Madrid, Amyts, el sindicato médico de Madrid, ha convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados.