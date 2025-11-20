BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Calle Alfonso VIII. BC

El Ayuntamiento de Burgos estudia una intervención puntual en la calzada de la calle Alfonso VIII

Ayala descarta un proyecto integral de mejora del entorno del barrio hasta no contar con la anuencia de los vecinos

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:41

No acaba de arrancar. Parece una actuación imposible pese a que desde hace más de tres años se proyectó la mejora de la calle Alfonso VIII en el barrio de Huelgas. Con motivo de la inauguración del carril bici en la calle Comendadores, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguro que la idea del Ayuntamiento es no acometer un proyecto integral de mejora. Sin embargo, sí que prometió que el Consistorio estudiaría una intervención puntual en la calzada de esta calle debido a su deterioro.

También aclaro que cualquier actuación más profunda dependerá del consenso con los vecinos. Así apunto, que la idea es actuar de forma unificada, y por eso están valorando una mejora de la calzada mientras, se define un «proyecto más amplio con el barrio», ha explicado.

La remodelación del entorno del Monasterio de Las Huelgas estaba tasada, en la etapa del Gobierno del PSOE con Ciudadanos, en casi cuatro millones. El proyecto se denominaba 'De arco a arco', entre el del Amparo y el del Compas de Adentro; el objetivo era transformar todo el entorno del emblemático edificio histórico.

Para este proyecto hasta se llegó a convocar un concurso de ideas en Burgos que ganó el estudio de arquitectura a AU Arquitectos y se adjudicó la realización de ese plan a esta empresa por 127.000 euros. El proyecto preveía la transformación urbanística de Alfonso VIII con la instalación de un pavimento de canto rodado similar al empleado en la Llana de Afuera.

Arco del Amparo

El Ayuntamiento de Burgos tampoco tendrá una especial dedicación por el Arco del Amparo.

Esta puerta de entrada a los antiguos dominios de la abadesa de Las Huelgas es de carácter privado y el Consistorio no tiene intención de actuar sobre este entorno a pesar del deterioro que sufre por el tránsito de vehículos por la ojiva de esta puerta que está protegida y forma parte de la muralla de la ciudad.

