Cancelada definitivamente la subida de la tasa de agua para este 2025 en Burgos

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha confirmado la cancelación definitiva de la subida de la tasa de aguas para este 2025.

Al término de la Junta de Gobierno, Ballesteros ha confirmado que el Consejo de Administración de Aguas de Burgos ha informado de que el lunes se aprobó definitivamente la cancelación de la subida de la tasa de agua para este año, que estaba prevista en el 4,3%. El presidente del Servicio de Aguas, de Juan Manuel Manso, anunciaba hace un mes esta posibilidad, que concretó definitivamente este lunes 28 de abril.

La ubicación de la perrera municipal

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha tomado la decisión de ubicar en el Polígono de Villalonquéjar la perrera municipal. De esta manera descarta de manera «definitiva» la actual ubicación de Villafría, como ha informado Andrea Ballesteros.

Han sido muchos meses de problemas añadidos a la actual situación, ensuciados también por la gestión de la anterior concesionaria. Así, el proyecto inicial quedó cancelado debido a estas dificultades, lo que llevó a redactar un proyecto nuevo. El plazo de ejecución previsto en el proyecto para la construcción del edificio planteado para la nueva perrera municipal es de nueve meses.

Uno de los problemas más importantes era que el actual emplazamiento «impide que se desarrolle allí ninguna construcción, al ser un enclave con protección ambiental», ha explicado Ballesteros. Sí está permitidas «reformas, que era la idea inicial» Pero se ha terminado por desechar la idea porque no se trataría de hacer una reforma, sino una nueva construcción. De esta manera, Medio Ambiente se ha decantado por Villalonquéjar.

Parcela de titularidad municipal

Se trata de una parcela de titularidad municipal, junto a las naves de Almacenes Municipales, que cumple con todos los requisitos para poder edificar allí la perrera y también se adapta a las necesidades que se incluyen en el proyecto.

La empresa Barrio y Cameno ha redactado el proyecto y se presupuesta una inversión de 1.350.000 euros. Esa inversión no se llevará a cabo este año porque no cuenta con partida presupuestaria, con lo que podría entrar en previsiones para 2026, si no se incluye en una modificación este mismo año. La reforma de Villafría se estimaba en 699.000 euros. Para la nueva concesión, tras la rescisión con la protectora Scooby, la alternativa pasa por un contrato de 20 meses en total

El Ayuntamiento de Burgos estudiará la posibilidad de acceder a alguna convocatoria de fondos y subvenciones, para realizar este proyecto.

Servicios durante el apagón

48 horas después del apagón de este lunes, el Ayuntamiento de Burgos ha trasladado su agradecimiento a los servicios municipales y también es extensivo a todos los contratos que se prestan desde el área de Servicios Sociales porque, «a diferencia de otras ciudades, en Burgos no ha habido» excesivas incidencias».

Ha asegurado que el Ayuntamiento funcionó con normalidad gracias al generador con el que cuenta el edificio. También ha agradecido a los servicios de Policía Local y Bomberos como los de Protección Civil su dedicación.