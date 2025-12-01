BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Premios Ciudad de Burgos a los mejores del año 2023. BC

Burgos incorpora un galardón a ciudadano comprometido a los Premios Ciudad de Burgos

Este galardón se otorgará por unanimidad del jurado a «personas anónimas» y constituye el número siete de los instituidos por el Ayuntamiento de Burgos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

El Ayuntamiento de Burgos creará un nuevo galardón enmarcado en los Premios Ciudad de Burgos. Se trata del reconocimiento «ciudadano o ciudadana comprometido, comprometida», para reconocer a quienes, mediante actuaciones altruistas, contribuyan de manera relevante a la mejora de Burgos, como relató la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, y está dirigido a «personas anónimas», más allá de personalidades o instituciones.

Este premio debería «reconocer el compromiso cívico, cultural y social de esas personas». Así lo expresó el pleno celebrado el viernes pasado, que incluyó esta proposición del PP para garantizar la información plena a todos los grupos municipales y que estos pudieran realizar las aportaciones que creyeran necesarias.

Premiar la contribución a mejorar la vida común

La proposición indicaba que la idea de este galardón es premiar la contribución «generosa, la participación social y la dedicación a mejorar la vida en común». Barriuso apuntaba que, dado el carácter cívico y participativo de esta distinción, «su concesión debería involucrar a la ciudadanía mediante un proceso abierto de propuestas y selección».

Con estos galardones, el Ayuntamiento de Burgos busca dar relevancia al «compromiso con la promoción de los valores ciudadanos y con el fortalecimiento de una identidad burgalesa».

Este nuevo galardón fue aprobado en el Pleno con los votos del Grupo Popular y de Vox y la abstención del PSOE, que no cree oportuna una nueva categoría cuando existen «otras que abarcan este mismo galardón»; pese a todo, al final se abstuvieron. Es una nueva reforma que se une a la aprobada en junio de este año.

Premios Ciudad de Burgos

Los premios, que se crearon en 2012, fueron concebidos para valorar la «convivencia, la creatividad, el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible». Los Premios Ciudad de Burgos se otorgan a la convivencia, a la creatividad; al conocimiento e innovación; al desarrollo sostenible; al mejor proyecto educativo de formación profesional y a la distinción embajador/a de Burgos. Ahora se suma el galardón de ciudadano comprometido.

Las propuestas de los partidos

El grupo Vox apuntó que esta nueva categoría en el elenco de premios de Burgos debería concederse por unanimidad del jurado, aspecto que los proponentes recogieron para incluirlo en las bases de 2026.

Para Barriuso, estas distinciones actúan «como referentes, fomentando un sentimiento de orgullo y de pertenencia a la ciudad» y sirven para reconocer públicamente los logros que contribuyen al bien común en todas sus formas, inspiran a nuestros ciudadanos y nos animan a todos a trabajar juntos por una sociedad cada vez mejor.

