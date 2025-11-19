La infanta Elena preside los premios de inclusión laboral en Burgos Fundación Mapfre Burgos puede presumir de ser una provincia solidaria y cercana a los problemas de las personas vulnerables y fruto de ellos son unos premios que reconocen la capacidad empática de las empresas y de los vecinos de la provincia

La ciudadanía burgalesa puede sentirse orgullosa de su gente, de sus empresas y de sus asociaciones. No es la primera vez que entidades, autoridades y administraciones premian, el trabajo y la dedicación de su gente, con personas en riesgo de exclusión, vulnerables, o en situación de desventaja. En esta ocasión ha sido fundación Mapfre, la que ha tenido en cuenta a administraciones, empresas, personas particulares y sobre todo trabajadores y trabajadoras en sus premios Proyecto Social de Empleo.

La Infanta Elena de Borbón, en su papel de directora de Proyectos de Fundación Mapfre, cerraba este miércoles en Burgos la ceremonia de entrega de premios del Proyecto Social de Empleo. En su intervención, ha subrayado que esta iniciativa es una de las más «valiosas» de la institución, por el impacto directo que tiene en la vida de quienes encuentran trabajo gracias a ella. Y subrayó que la satisfacción de los equipos radica en abrir caminos laborales a personas con capacidades diversas.

Desde 2010 hasta finales de octubre de 2025, más de 13.800 empresas se han sumado a los programas de la Fundación. Ese esfuerzo conjunto ha permitido que más de 6.800 personas accedan a un empleo digno. La Infanta definió estas acciones como auténticos «proyectos vitales,» que no solo ofrecen un contrato, sino que «transforman la realidad» de quienes los protagonizan. Los premiados en esta edición son ejemplo de esa transformación.

El acto, celebrado en la Diputación Provincial de Burgos, sirvió para destacar la implicación de compañías como Azka Soluciones Integrales, Inmobiliaria Calidad, Climavial Instalaciones y Abad Laboratorio de Prótesis Dental. También se reconoció la labor de los ayuntamientos de Aranda de Duero y Bujedo. Todas estas entidades han demostrado que la integración laboral de personas en riesgo de exclusión es posible cuando se apuesta por la «responsabilidad social».

Las menciones especiales recayeron en asociaciones de salud mental como Prosame, Salud Mental de Burgos, Miranda y Aranda, además del Ayuntamiento de Burgos. El chef Miguel Cobo, distinguido con una estrella Michelin, fue igualmente homenajeado por su apoyo a los proyectos sociales de empleo. La Fundación quiso subrayar que la colaboración de distintos sectores «es clave para sostener estas iniciativas en el tiempo».

La directora de Fondos Sociales, Lola Moya, recordaba que desde hace más de una década la Fundación trabaja para que personas vulnerables logren su integración social a través «de la formación y del empleo». Destacó la importancia de generar oportunidades en el ámbito rural, donde las ayudas al empleo se convierten en motor de desarrollo y arraigo. La apuesta es clara: crear futuro en los pueblos y ciudades.

Entre las convocatorias más recientes sobresale 'Accedemos 2025', con 450 ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas que formalicen contratos indefinidos. También 'Ayudas +Rural 2025', con una inversión de 18 millones de euros, enfocada en proyectos de empleo y acceso a servicios sociosanitarios. Estas iniciativas buscan combatir la pobreza y reforzar la inclusión social, especialmente en el tercer sector y la economía social.

El programa 'Juntos Somos Capaces' ha contado con la colaboración de más de 7.000 empresas desde 2010. Gracias a ellas, más de 6.800 personas han encontrado una oportunidad laboral. El presidente de la Diputación, Borja Suárez, destacó que estos proyectos ofrecen salidas reales a colectivos con mayores dificultades de inserción, como desempleados de larga duración o personas con discapacidad intelectual.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, celebró que la ciudad fuera escenario de un acto que refleja la fuerza del sector privado en la inclusión laboral. Señaló que la inserción sociolaboral es una herramienta poderosa para cohesionar la sociedad y prevenir la exclusión. El director de Acción Social de Mapfre, Daniel Restrepo, añadió que estas entidades transforman vidas con su compromiso. El evento concluyó con un menú solidario en Cobo Estratos, cuya recaudación se destinó a programas de empleo vinculados a la salud mental.