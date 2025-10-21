Burgos incrementa las subvenciones a asociaciones de inclusión laboral de personas con discapacidad Todas las organizaciones que tienen suscrito un convenio con el Consistorio verán incrementada la cantidad hasta los 12.100 euros

Julio César Rico Burgos Martes, 21 de octubre 2025, 16:57 Comenta Compartir

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos va a incrementar en 1.800 euros la cantidad a aportar a las organizaciones que trabajan en apoyo de la inserción laboral de personas con discapacidad. La presidenta de la gerencia, Mila del Campo, ha indicado que el incremento ascenderá de los 10.300 euros actuales a 12.100 euros que se aportarán a partir de ahora a cada entidad.

Este incremento se producirá en los convenios que Servicios Sociales tiene con Autismo Burgos, Aspanias, Síndrome de Down, Prosame, Aspaym, Cocemfe, Aransbur y Apace, para el apoyo a la inserción de personas con discapacidad. De esta manera, las organizaciones tendrán más margen para la realización de actividades relacionadas con la promoción de empleo de estas personas.

Drogodependencia

Por lo que se refiere a la ayuda en materia de prevención y atención a drogodependientes y familiares, el Ayuntamiento de Burgos aportará a la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (Aclad) 24.889 euros.

Del Campo también ha informado de la resolución de varias prórrogas de los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Burgos con varias organizaciones para 2025. Así, se ha extendido el contrato con la ONG Amycos para el desarrollo de la campaña de comercio justo; el de Apace, en materia de servicios sociales; con Promoción Gitana; y con la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional El Cid (Apacid), para apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad.

Intervención

En lo que se refiere a proyectos de intervención, también «se ha prorrogado el correspondiente al proyecto Conexión», para el trabajo con jóvenes en situación de riesgo.

La Gerencia de Servicios Sociales también ha autorizado los pagos de facturas, a través del sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito, de la UTE Aspanias Lesmes, por la gestión del programa municipal de inclusión social para su desarrollo por los equipos Edis durante varios meses de 2025; las facturas presentadas por Arasti Barca, correspondientes a la ejecución del contrato del programa municipal para la promoción de la autonomía personal; las de la Fundación Lesmes por la gestión del Centro de Integración Social (CEIS) del mes de agosto de 2025; y las facturas de la mercantil Igmo por el servicio de comida a domicilio.