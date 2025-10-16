BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de unas jóvenes por la calle. EC

Burgos licita de nuevo el programa Construyendo mi futuro tras una licitación desierta

La iniciativa municipal, dirigida a jóvenes del barrio de Gamonal, quedó desierta en su última convocatoria y ahora se abre a otras asociaciones para su adjudicación por 84.000 euros

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:09

Comenta

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha abordado la licitación del programa 'Construyendo mi futuro' por un importe de 84.703 euros al año. La última licitación de este programa «quedó desierta» y la anterior fue adjudicada a la entidad Saltando Charcos -por 66.000 euros, en tiempos del Gobierno anterior-.

La entidad realiza actividades de deportivas, sociales y culturales con jóvenes en desventaja en el barrio de Gamonal. Desde esta asociación entendieron que la anterior licitación -ya con el PP en la Alcaldía-, que ascendió a 77.000 euros no satisfacía por completo, ni cubría los gastos generados por las actividades.

Manso ha recordado que «se trata de un programa municipal» y que la oferta la realiza el propio Ayuntamiento de Burgos y ha invitado a «otras asociaciones también a presentarse» a este programa, no solamente a la ubicada en Gamonal. Saltando Charcos estará este viernes en el Ayuntamiento formulando una pregunta al respecto de este convenio.

Las deudas con Saltando Charcos

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha abonado cinco de las siete mensualidades que debía a la Asociación Saltando Charcos, correspondientes a los meses de enero a mayo de 2025, por un total de 26.275 euros. Quedan pendientes los pagos de junio y julio, que sumarían 10.110 euros.

La asociación, ubicada en el barrio de Gamonal y dedicada desde 2001 a apoyar a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, no ha podido abrir este septiembre por falta de presupuesto y acusa al Ayuntamiento de poner en riesgo su continuidad por el retraso en los pagos del programa municipal Construyendo mi futuro.

La presidenta de la Gerencia, Mila del Campo, aseguró que el pago de las cinco mensualidades era un trámite previsto y que los pliegos de los meses pendientes ya están revisados por asesoría jurídica y se pondrán en licitación, respetando los criterios de financiación autonómica de la Junta de Castilla y León.

Te puede interesar

